«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 29-го тура чемпионата России в субботу, 18 мая. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Динамо» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также встречи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Московский клуб набрал 53 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Команда из Самары с 40-ка баллами идет на восьмой строчке премьер-лиги.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде