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Судейство

Сегодня, 12:25

Судей Кукуяна, Иванова и Образко «прикрепили» к «Динамо»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В состав судейской бригады, которая сегодня будет работать на матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» вошли Павел Кукуян, Сергей Иванов и Андрей Образко. Всех их словно «прикрепили» к бело-голубым — настолько много у них игр с участием этой команды.

Кукуян и Иванов чаще других в этом сезоне назначались на матчи «Динамо» (по девять и восемь раз соответственно). При этом оба по восемь раз работали на встречах с участием самарцев.

У Павла Кукуяна четвертый матч «Динамо» за последние полтора месяца:

29 марта, чемпионат, «Динамо» — «Ростов»

17 апреля, кубок, «Оренбург» — «Динамо»

28 апреля, чемпионат, «Динамо» — «Зенит»

18 мая, чемпионат, «Динамо» — «Крылья Советов»

Последние пять домашних матчей «Динамо» в чемпионате:

29 марта, «Динамо» — «Ростов», судья Павел Кукуян

7 апреля, «Динамо» — «Спартак», судья Кирилл Левников

28 апреля, «Динамо» — «Зенит», судья Павел Кукуян

5 мая, «Динамо» — «Сочи», судья Артем Чистяков

18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов», судья Павел Кукуян

Четыре последних назначения помощника судьи Андрея Образко в чемпионате:

24 апреля, «Оренбург» — «Динамо»

5 мая, «Динамо» — «Сочи»

11 мая, «Спартак» — «Краснодар»

18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов»

У Сергея Иванова весной уже четвертый домашний матч «Динамо» в чемпионате в роли ВАР:

20-й тур, 9 марта, «Динамо» — «Ахмат»

23-й тур, 7 апреля, «Динамо» — «Спартак»

26-й тур, 28 апреля, «Динамо» — «Зенит»

29-й тур, 18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов»

Шесть последних домашних матчей «Динамо» в чемпионате:

9 марта, «Динамо» — «Ахмат», ВАР Сергей Иванов

29 марта, «Динамо» — «Ростов», ВАР Сергей Карасев

7 апреля, «Динамо» — «Спартак», ВАР Сергей Иванов

28 апреля, «Динамо» — «Зенит», ВАР Сергей Иванов

5 мая, «Динамо» — «Сочи», ВАР Евгений Буланов

18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов», ВАР Сергей Иванов

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
Павел Кукуян
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

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Зенит

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