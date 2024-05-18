«Динамо» — «Крылья Советов»: Бальбуэна открыл счет

32-летний защитник Фабиан Бульбуэна открыл счет в матче 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» — 1:0. Он отличился на 29-й минуте встречи с передачи Хорхе Карраскаля.

Игра проходит в Москве на «ВТБ Арене».