«Урал» сыграет с «Оренбургом» в рамках 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 мая. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Урал» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 11.00 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Екатеринбурга и оренбургский клуб набрали по 29 очков. «Урал» занимает 13-е место в таблице чемпионата, а «Оренбург» идет на 14-й строчке премьер-лиги.

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