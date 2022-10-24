Михаил Кержаков: «Думаю, что удаление сломало «Сочи» игру»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (7:0).

— Михаил, вам не скучно побеждать?

— Некорректно такие вопросы задавать!

— Ожидали, что забьете семь?

— Не ожидал. Но я думаю, что удаление сломало «Сочи» игру.

— У вас сотый матч за «Зенит». Какие впечатления?

— Рабочие. Ну, я рад, естественно. Но это просто статистика. Если бы мне в начале пути тренеры сказали, что я сотку пробью, то был бы очень рад. Безумно счастлив.