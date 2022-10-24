Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:48

Михаил Кержаков: «Думаю, что удаление сломало «Сочи» игру»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (7:0).

— Михаил, вам не скучно побеждать?

— Некорректно такие вопросы задавать!

— Ожидали, что забьете семь?

— Не ожидал. Но я думаю, что удаление сломало «Сочи» игру.

— У вас сотый матч за «Зенит». Какие впечатления?

— Рабочие. Ну, я рад, естественно. Но это просто статистика. Если бы мне в начале пути тренеры сказали, что я сотку пробью, то был бы очень рад. Безумно счастлив.

Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Сочи
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ISU выделил 200 тысяч франков Украине, но не может найти место для ЧМ
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Александр Медведев — о разгроме «Сочи»: «Это не только крупная победа, она красивая»
Можно ли остановить такой «Зенит»? И в чем главная сила Семака
Роман Шишкин: «Спартаку» надо правильно пользоваться положительными эмоциями»
Малком: «Очень приятно, что я помогаю команде своими голами, но я не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром»
Чистяков — о победе над «Сочи»: «Приятно побеждать с таким счетом»
«Зенит» — «Сочи»: видеообзор матча 14-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чистяков — о победе над «Сочи»: «Приятно побеждать с таким счетом»

Малком: «Очень приятно, что я помогаю команде своими голами, но я не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости