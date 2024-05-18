«Динамо» — «Крылья Советов»: гости сравняли счет в конце первого тайма

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов».

На 40-й минуте полузащитник самарской команды Юрий Горшков сравнял счет.

У «Динамо» отличился Фабиан Бальбуэна на 29-й минуте.