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Сегодня, 13:15

Голкипер ЦСКА Шайхутдинов рассказал, где в Москве продается самая вкусная шаурма

Зарина Халимхонова
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Владимир Шайхутдинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал «СЭ», где в Москве продают самую вкусную шаурму.

— Твой телеграм-канал о музыке, кино, книгах и шаурме. Расскажи, где в Москве продают самую вкусную шаурму?

— У меня в доме, как ни странно, года полтора назад открылось кафе «Шаурма Шейх». По моему, это единственная точка в Москве, где пробовал самую вкусную шаурму.

— Как часто позволяешь себе съесть шаурму?

— Редко. Это вредно. В целом мы питается на базе, поэтому не хочется что-то дома употреблять, — сказал Шайхутдинов «СЭ» на финале Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА.

В четверг, 16 мая, на ВЭБ Арене состоялись финальные игры второго сезона Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА. Участие приняли 24 московские школы. Второй год подряд золотые медали выиграли футболисты школьного клуба «Олимп» (2109), которые в решающей игре сезона выиграли у «Старта» 5:1.

Владимир Шайхутдинов
ФК ЦСКА (Москва)
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Шайхутдинов назвал футболиста, в честь которого переименовал бы «ВЭБ Арену»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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