Голкипер ЦСКА Шайхутдинов рассказал, где в Москве продается самая вкусная шаурма

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал «СЭ», где в Москве продают самую вкусную шаурму.

— Твой телеграм-канал о музыке, кино, книгах и шаурме. Расскажи, где в Москве продают самую вкусную шаурму?

— У меня в доме, как ни странно, года полтора назад открылось кафе «Шаурма Шейх». По моему, это единственная точка в Москве, где пробовал самую вкусную шаурму.

— Как часто позволяешь себе съесть шаурму?

— Редко. Это вредно. В целом мы питается на базе, поэтому не хочется что-то дома употреблять, — сказал Шайхутдинов «СЭ» на финале Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА.

В четверг, 16 мая, на ВЭБ Арене состоялись финальные игры второго сезона Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА. Участие приняли 24 московские школы. Второй год подряд золотые медали выиграли футболисты школьного клуба «Олимп» (2109), которые в решающей игре сезона выиграли у «Старта» 5:1.