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Тарханов считает, что уход Миранчука станет потерей для «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный уход полузащитника Антона Миранчука из «Локомотива».

«Миранчук хочет уйти в Европу? Для «Локомотива» возможный уход Миранчука станет потерей. Это техничный игрок, который может решить эпизод. Антон способен создать момент за счет индивидуального мастерства — такие футболисты всегда ценятся. Но если у него есть мечта попробовать свои силы в европейском чемпионате, нельзя от нее отказываться», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за железнодорожников 36 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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