Сергеев: «Понимаем ответственность. Азмун забивал достаточное количество голов, приносил пользу команде»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев на презентации прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

— Вы, как и Юри Алберто, приходите на место Азмуна. Чувствуете ответственность?

— Мы понимаем ответственность. Азмун забивал достаточное количество голов, приносил пользу команде. С нашей стороны я обещаю, что мы будем полностью отдаваться на 100 процентов, забивать мячи и отдавать голевые передачи.

— Как вы оцениваете свою форму?

— Сборы на то и существуют, чтобы на них наигрывать связи. Я пропустил первую часть сборов, но сейчас набираю форму. Привыкаю к партерам и стараюсь выполнять то, что мне говорят. От меня зависят голы, и я надеюсь, что мы всей командой достигнем высших вершин.

10 января «Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов». 30 января петербургский клуб объявил о переходе Азмуна в «Байер».