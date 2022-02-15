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Сергеев: «Понимаем ответственность. Азмун забивал достаточное количество голов, приносил пользу команде»

Иван Сергеев прокомментировал свой переход в «Зенит»
Гоша Чернов
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев на презентации прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

— Вы, как и Юри Алберто, приходите на место Азмуна. Чувствуете ответственность?

— Мы понимаем ответственность. Азмун забивал достаточное количество голов, приносил пользу команде. С нашей стороны я обещаю, что мы будем полностью отдаваться на 100 процентов, забивать мячи и отдавать голевые передачи.

— Как вы оцениваете свою форму?

— Сборы на то и существуют, чтобы на них наигрывать связи. Я пропустил первую часть сборов, но сейчас набираю форму. Привыкаю к партерам и стараюсь выполнять то, что мне говорят. От меня зависят голы, и я надеюсь, что мы всей командой достигнем высших вершин.

10 января «Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов». 30 января петербургский клуб объявил о переходе Азмуна в «Байер».

Иван Сергеев
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Юри Алберто
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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