«Спартак» дома разгромил «Ростов»

«Спартак» обыграл «Ростов» в домашнем матче 8-го тура чемпионата России — 3:0.

Счет на 26-й минуте с передачи Даниила Денисова открыл Жедсон Фернандеш. Второй гол в ворота гостей забил Пабло Солари — он реализовал пенальти на 55-й минуте, который главный арбитр Иван Абросимов назначил после вмешательства ВАР (Сергей Цыганок и Евгений Буланов) и просмотра повтора за нарушение Игора Ногейры в своей штрафной на Наиле Умярове. На 89-й минуте счет до разгромного довел Никита Массалыга.

На 90-й минуте Константин Кучаев получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве.

«Спартак» набрал 16 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице. «Ростов» с 8 очками остается на 12-й позиции.

В следующем матче РПЛ красно-белые 16 сентября примут «Факел», ростовчане 17 сентября дома сыграют с московским «Динамо».