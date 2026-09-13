«Спартак» дома разгромил «Ростов»
«Спартак» обыграл «Ростов» в домашнем матче 8-го тура чемпионата России — 3:0.
Счет на 26-й минуте с передачи Даниила Денисова открыл Жедсон Фернандеш. Второй гол в ворота гостей забил Пабло Солари — он реализовал пенальти на 55-й минуте, который главный арбитр Иван Абросимов назначил после вмешательства ВАР (Сергей Цыганок и Евгений Буланов) и просмотра повтора за нарушение Игора Ногейры в своей штрафной на Наиле Умярове. На 89-й минуте счет до разгромного довел Никита Массалыга.
На 90-й минуте Константин Кучаев получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве.
«Спартак» набрал 16 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице. «Ростов» с 8 очками остается на 12-й позиции.
В следующем матче РПЛ красно-белые 16 сентября примут «Факел», ростовчане 17 сентября дома сыграют с московским «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0