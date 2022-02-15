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Галкин продлил контракт с «Динамо» и ушел в аренду в РФШ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Полузащитник Владислав Галкин продлил соглашение с «Динамо» до конца сезона-2023/24, информирует сайт бело-голубых. Также 19-летний хавбек на правах аренды до конца ноября 2022 года перешел в латвийский клуб РФШ (Рига).

Галкин является воспитанником «Динамо» и выступает в динамовской системе футбола с 2016 года. Он становился победителем молодежного первенства сезона-2019/20, а за «Динамо-2» сыграл 32 матча и забил 12 мячей.

Он дебютировал за основную команду в кубковой игре против ставропольского «Динамо» 22 сентября 2021 года, а спустя месяц провел первый матч в чемпионате страны в домашней игре против «Арсенала».

РФШ является чемпионом Латвии сезона-2021 и будет представлять страну в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Источник: https://fcdm.ru/news/vladislav-galkin-prodlil-kontrakt-s-dynamo-i-usyol-v-arendu-v-rfs
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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