Галкин продлил контракт с «Динамо» и ушел в аренду в РФШ

Полузащитник Владислав Галкин продлил соглашение с «Динамо» до конца сезона-2023/24, информирует сайт бело-голубых. Также 19-летний хавбек на правах аренды до конца ноября 2022 года перешел в латвийский клуб РФШ (Рига).

Галкин является воспитанником «Динамо» и выступает в динамовской системе футбола с 2016 года. Он становился победителем молодежного первенства сезона-2019/20, а за «Динамо-2» сыграл 32 матча и забил 12 мячей.

Он дебютировал за основную команду в кубковой игре против ставропольского «Динамо» 22 сентября 2021 года, а спустя месяц провел первый матч в чемпионате страны в домашней игре против «Арсенала».

РФШ является чемпионом Латвии сезона-2021 и будет представлять страну в отборочном турнире Лиги чемпионов.