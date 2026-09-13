Карседо о том, почему Барко не сыграл с «Ростовом»: «Он еще не полностью восстановился, но хотел быть с командой»

Главный тренер «Спартака» Хосе Карлос Карседо объяснил, почему полузащитник Эсекьель Барко не принял участие в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

Аргентинец не попадал в заявку в трех последних играх красно-белых из-за болезни. Карседо включил футболиста в число запасных на встречу с «Ростовом» но не выпустил на поле.

— Как себя чувствует Барко?

— Конечно, он еще полностью не восстановился, не было возможности полноценно с нами тренироваться, но сегодня он очень хотел быть с командой, и в отеле на заселении, и здесь, на стадионе. Конечно, мы постараемся, чтобы он восстановился как можно скорее, будем смотреть, работать эти две недели для того, чтобы он скорее вернулся на поле.

Все отделы клуба провели большую работу. Доволен той командой, которая есть сейчас. Сейчас наш приоритет — восстановить игроков, которые недоступны. У нас большая сильная команда, готовая биться во всех турнирах. Потребуется время чтобы наладить все процессы. Мы над этим сейчас работаем.

— В стартовый состав не попали Пруцев и Ву. С чем это связано?

— С конкуренцией в команде. Ву с самого начала сезона проводит полные матчи. Я говорил Пруцеву, что доволен его игрой и работой, но состав зависит от структуры, организации, соперника.

— Почему Даку и Угальде не играют вместе с первых минут?

— Это хорошая связка, но все зависит от структуры игры, от соперника. Опция с двумя форвардами будет доступна в других играх.

— Жедсон Фернандеш сыграл на четырех позициях. Это такая тактика под соперника или нет?

— Нам очень повезло иметь такого универсального футболиста. Сегодня использовали его сначала в роли десятки, потом он опустился ниже и стал восьмеркой. Он может действовать и справа в защите, там он играл свои лучшие матчи в сезоне. В прошлом сезоне он появлялся и на левом фланге обороны.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. В следующем туре команда сыграет дома против «Факела».