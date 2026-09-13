«Спартак» — «Ростов»: Кучаев оставил гостей в меньшинстве

«Ростов» остался в меньшинстве в матче 8-го тура чемпионата России против «Спартака».

На 90-й минуте при счете 3:0 в пользу красно-белых вторую желтую карточку получил Константин Кучаев.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».