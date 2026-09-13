«Краснодар» — «Акрон»: гол Батчи отменили после вмешательства ВАР

Гол нападающего «Краснодара» Жоау Батчи в матче 8-го тура РПЛ против «Акрона» был отменен из-за офсайда.

Главный арбитр Василий Казарцев сначала засчитал взятие ворот тольяттинской команды, но после вмешательства видеоассистентов (ВАР — Антон Фролов, АВАР — Сергей Карасев), которые несколько минут проводили проверку, объявил, что гол «быков» отменен.