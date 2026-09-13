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Сегодня, 17:30
«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 8-го тура чемпионата России.
«Спартак» после первого тайма обыгрывает «Ростов»
45+2-я минута. 1:0 — итог первой половины встречи в пользу красно-белых. Отличился Жедсон. При этом голевых ситуаций у ворот команд не так много. В дебюте активнее были дончане, потом красно-белые прибавили и открыли счет.
45-я минута. Жедсон в чужой штрафной отобрал мяч у зазевавшегося Ногейры — пришлось Петрову подчищать. Бразилец просит пенальти — якобы вратарь в мяч не играл.
44-я минута. Угальде утверждает, что со стороны гостей была игра рукой в штрафной. Если что, ВАР вмешается.
42-я минута. Маркиньос зачем-то пригнулся в чужой штрафной, хотя мог добраться до мяча после подачи Жедсона.
41-я минута. У Кучаева при попытке навеса слева мяч свалился с ноги — над сеткой ворот пролетел мяч.
40-я минута. Денисов успешен в отборе в центре поля. Позиционная атака южан завершилась ничем.
38-я минута. 4:3 — соотношение по ударам на данный момент в пользу москвичей, а 3:2 в пользу гостей — по ударам в створ.
36-я минута. Олусегун слева ворвался в штрафную, делал пас на Сулейманова. Но голевой план дончан нарушил Бабич, совершивший подкат.
35-я минута. Сулейманов впереди зацепился за мяч, но под давлением Умярова точный пас отдать не сумел.
33-я минута. Карседо призывает своих футболистов чаще использовать правый фланг, откуда, собственно, гол и возник.
31-я минута. Позиционную атаку проводят гости. Думается, что хозяева после гола с удовольствем поиграют вторым номером.
29-я минута. Солари позволили ударить из чужой штрафной, но получилось слабо — Петров мяч поймал.
28-я минута. Джику на бровке сфолил на Сулейманове. Комаров исполнил стандарт — Маркиньос вынес мяч из штрафной.
Жедсон вывел «Спартак» вперед в матче с «Ростовом»
26-я минута. ГОООЛ! 1:0. Жедсон открыл счет. Справа снова Солари прошел Ланговича, заработал аут. Затем мяч оказался у Денисова, который сделал подачу на голову Жедсону.
24-я минута. Удар с острого угла от Сулейманова — Максименко надежен. Сразу ловить не стал, но вторым касанием зафиксировал.
22-я минута. 60 на 40 процентов — показатель по владению мячом в пользу хозяев. Но моментов у ворот Петрова до сих пор не было.
20-я минута. Маркиньос со стандарта закидывал мяч на дальнюю штангу — мяч в сетке, но с внешней стороны.
17-я минута. Угальде технично разворачивался в чужой штрафной, потом он отдал неточный пас. Возможно, следовало бить сразу.
16-я минута. Денисову не удалось отыграть гандикан у Семенчука, есть осторожная скидка на вратаря Петрова.
13-я минута. Олусегун слева оказался во вне игры. Вообще перспективно открывался игрок гостей.
11-я минута. Справа Солари дважды проходил Ланговича, но потом сыграла подстраховка. Ногейра отобрал мяч.
9-я минута. Опасно! Тот самый угловой завершился ударом Бабахина головой — Максименко лишь вторым касанием накрыл мяч.
8-я минута. Максименко прессинговали сразу два соперника, вратарь выбил за лицевую, чтобы не искушать судьбу.
7-я минута. Кучаев навышивал на дальнюю штангу, а там Парада вынес мяч на угловой. Олусегун пытался добраться до мяча.
5-я минута. Часто в своей штрафной с мячом вынужден обращаться Максименко. Пока он безошибочен. Другое дело, что у полевых игроков хозяев проблемы с преодолением своей половины поля.
4-я минута. Традиционно высокий прессинг используют дончане. У хозяев проблемы с началом атаки.
3-я минута. Прохину досталось от Жедсона в центральном круге. Этот фол погрубее, но карточки нет также.
2-я минута. Денисов в собственной штрафной действует просто на отбой — рикошет, аут заработан.
Матч «Спартака» и «Ростова» стартовал
1-я минута. Поехали! Игра в Москве началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты столичного клуба.
Футболисты обеих команд появляются на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.
Стартовый состав «Ростова» на матч в Москве
Стартовый состав: Петров, Семенчук, Прохин, Ногейра, Бабакин, Лангович, Михайлов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.
Запасные: Ятимов, Голиков, Мадрахимов, Ибрагим, Мухин, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Титов, Шамохин.
Стартовый состав «Спартака» на матч с «Ростовом»
Стартовый состав: Максименко, Денисов, Джику, Бабич, Парада, Умяров, Зобнин, Солари, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.
Запасные: Помазун, Довбня, Ву, Саусь, Дмитриев, Барко, Массалыга, Пруцев, Сорокин, Даку, Полех.
«Спартак» — «Ростов»: потери
У москвичей травмированы защитник Руслан Литвинов, полузащитники Эсекьель Барко, Даниил Зорин и Кристофер Мартинс. У южан проблемы со здоровьем у вратаря Рустама Ятимова, защитников Германа Игнатова и Дмитрия Чистякова, а также хавбека Ильи Жбанова. Еще один игрок обороны Умар Сако дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
«Спартак» — «Ростов»: личные встречи
В последний раз красно-белые дома проиграли ростовчанам в матче чемпионата почти шесть лет назад — 31 октября 2020 года (0:1). Тогда после паса Романа Еременко забил Павел Мамаев. С тех пор «Спартак» в Москве, если и уступал, то на уровне Кубка России.
«Ростов»: форма в последних турах РПЛ
Команда Джонатана Альбы в прошлом матче чемпионата дома выиграла у «Факела» (3:1), прервав серию из четырех туров без побед. До этого у дончан были ничейные результаты в играх с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1), а также поражения от «Ахмата» (1:4) и «Краснодара» (0:1).
«Спартак»: форма в последних турах РПЛ
Команда Хуана Карлоса Карседо в двух минувших матчах чемпионата не побеждала. В шестом туре красно-белые дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а в седьмом — на выезде проиграли в дерби «Динамо» (1:2). При этом «Спартак» по-прежнему забивает в каждом матче сезона.
Игру «Спартака» и «Ростова» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Джонатана Альбы состоится в воскресенье, 13 сентября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 мск.
В воскресенье, 13 сентября, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в восьмом туре премьер-лиги. Красно-белые в двух последних турах теряли очки с «Оренбургом» (1:1) и «Динамо» (1:2), выпав из тройки лидеров. «Ростов» на прошлой неделе победил «Факел», одержал вторую победу в чемпионате и отдалился от зоны вылета.
Если взять последние официальные очные матчи, то дончане хорошо играют в Москве. В последний раз они проигрывали в столице почти два года назад — 5 октября 2024-го на уровне РПЛ (0:3). С учетом Кубка страны в следующих четырех выездных встречах «Ростов» добился трех побед при одной ничьей.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Ростов». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
12
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0