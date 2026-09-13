«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 13 сентября, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в восьмом туре премьер-лиги. Красно-белые в двух последних турах теряли очки с «Оренбургом» (1:1) и «Динамо» (1:2), выпав из тройки лидеров. «Ростов» на прошлой неделе победил «Факел», одержал вторую победу в чемпионате и отдалился от зоны вылета.

Если взять последние официальные очные матчи, то дончане хорошо играют в Москве. В последний раз они проигрывали в столице почти два года назад — 5 октября 2024-го на уровне РПЛ (0:3). С учетом Кубка страны в следующих четырех выездных встречах «Ростов» добился трех побед при одной ничьей.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Ростов». Присоединяйтесь!