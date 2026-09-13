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Спартак — Ростов: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 8 тура РПЛ 13 сентября 2026

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Сегодня, 17:30

«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 8-го тура чемпионата России.

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17:51

«Спартак» после первого тайма обыгрывает «Ростов»

45+2-я минута. 1:0 — итог первой половины встречи в пользу красно-белых. Отличился Жедсон. При этом голевых ситуаций у ворот команд не так много. В дебюте активнее были дончане, потом красно-белые прибавили и открыли счет.

17:50

45+1-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму.

17:49

45-я минута. Жедсон в чужой штрафной отобрал мяч у зазевавшегося Ногейры — пришлось Петрову подчищать. Бразилец просит пенальти — якобы вратарь в мяч не играл.

17:48

44-я минута. Угальде утверждает, что со стороны гостей была игра рукой в штрафной. Если что, ВАР вмешается.

17:47

43-я минута. Барко тем временем отправился в раздевалку. Может быть, выйдет на второй тайм.

17:46

42-я минута. Маркиньос зачем-то пригнулся в чужой штрафной, хотя мог добраться до мяча после подачи Жедсона.

17:45

41-я минута. У Кучаева при попытке навеса слева мяч свалился с ноги — над сеткой ворот пролетел мяч.

17:44

40-я минута. Денисов успешен в отборе в центре поля. Позиционная атака южан завершилась ничем.

17:42

38-я минута. 4:3 — соотношение по ударам на данный момент в пользу москвичей, а 3:2 в пользу гостей — по ударам в створ.

17:41

37-я минута. Семенчук пробил после углового — Максименко по-прежнему надежен.

17:40

36-я минута. Олусегун слева ворвался в штрафную, делал пас на Сулейманова. Но голевой план дончан нарушил Бабич, совершивший подкат.

17:40

35-я минута. Сулейманов впереди зацепился за мяч, но под давлением Умярова точный пас отдать не сумел.

17:37

33-я минута. Карседо призывает своих футболистов чаще использовать правый фланг, откуда, собственно, гол и возник.

17:35

31-я минута. Позиционную атаку проводят гости. Думается, что хозяева после гола с удовольствем поиграют вторым номером.

17:34

29-я минута. Солари позволили ударить из чужой штрафной, но получилось слабо — Петров мяч поймал.

17:33

28-я минута. Джику на бровке сфолил на Сулейманове. Комаров исполнил стандарт — Маркиньос вынес мяч из штрафной.

17:32

27-я минута. По сути, первый же опасный момент у ворот Петрова обернулся голом.

17:31

Жедсон вывел «Спартак» вперед в матче с «Ростовом»

26-я минута. ГОООЛ! 1:0. Жедсон открыл счет. Справа снова Солари прошел Ланговича, заработал аут. Затем мяч оказался у Денисова, который сделал подачу на голову Жедсону.

17:29

24-я минута. Удар с острого угла от Сулейманова — Максименко надежен. Сразу ловить не стал, но вторым касанием зафиксировал.

17:28

23-я минута. Денисов в касание делал пас головой на Угальде, но нападающий залез в офсайд.

17:26

22-я минута. 60 на 40 процентов — показатель по владению мячом в пользу хозяев. Но моментов у ворот Петрова до сих пор не было.

17:26

21-я минута. Снова достается Зобнину. На этот раз в центре поля. Активен Роман.

17:25

20-я минута. Маркиньос со стандарта закидывал мяч на дальнюю штангу — мяч в сетке, но с внешней стороны.

17:23

19-я минута. Зобнина грубо сбили на левом фланге. Ногейра в него врезался. Карточки нет.

17:21

17-я минута. Угальде технично разворачивался в чужой штрафной, потом он отдал неточный пас. Возможно, следовало бить сразу.

17:20

16-я минута. Денисову не удалось отыграть гандикан у Семенчука, есть осторожная скидка на вратаря Петрова.

17:20

15-я минута. Вновь вне игры у гостей. Сулейманов задержался в атаке.

17:17

13-я минута. Олусегун слева оказался во вне игры. Вообще перспективно открывался игрок гостей.

17:16

12-я минута. Парада в защите грамотно поставил корпус и вынудил сфолить Сулейманова.

17:15

11-я минута. Справа Солари дважды проходил Ланговича, но потом сыграла подстраховка. Ногейра отобрал мяч.

17:14

10-я минута. Первый угловой в исполнении хозяев. Угальде издали в створ не попал.

17:13

9-я минута. Опасно! Тот самый угловой завершился ударом Бабахина головой — Максименко лишь вторым касанием накрыл мяч.

17:12

8-я минута. Максименко прессинговали сразу два соперника, вратарь выбил за лицевую, чтобы не искушать судьбу.

17:11

7-я минута. Кучаев навышивал на дальнюю штангу, а там Парада вынес мяч на угловой. Олусегун пытался добраться до мяча.

17:11

6-я минута. Аут заработан гостями при очередном прессинге.

17:10

5-я минута. Часто в своей штрафной с мячом вынужден обращаться Максименко. Пока он безошибочен. Другое дело, что у полевых игроков хозяев проблемы с преодолением своей половины поля.

17:09

4-я минута. Традиционно высокий прессинг используют дончане. У хозяев проблемы с началом атаки.

17:07

3-я минута. Прохину досталось от Жедсона в центральном круге. Этот фол погрубее, но карточки нет также.

17:06

2-я минута. Денисов в собственной штрафной действует просто на отбой — рикошет, аут заработан.

17:06

1-я минута. И минуты не сыграли, как Парада сфолил. На бровке он придержал Комарова.

17:05

Матч «Спартака» и «Ростова» стартовал

1-я минута. Поехали! Игра в Москве началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты столичного клуба.

17:03

Символический удар с центра поля нанес Роман Павлюченко.

16:59

Футболисты обеих команд появляются на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

16:28

Стартовый состав «Ростова» на матч в Москве

Стартовый состав: Петров, Семенчук, Прохин, Ногейра, Бабакин, Лангович, Михайлов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Мадрахимов, Ибрагим, Мухин, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Титов, Шамохин.

16:27

Стартовый состав «Спартака» на матч с «Ростовом»

Стартовый состав: Максименко, Денисов, Джику, Бабич, Парада, Умяров, Зобнин, Солари, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Ву, Саусь, Дмитриев, Барко, Массалыга, Пруцев, Сорокин, Даку, Полех.

10:00

«Спартак» — «Ростов»: потери

У москвичей травмированы защитник Руслан Литвинов, полузащитники Эсекьель Барко, Даниил Зорин и Кристофер Мартинс. У южан проблемы со здоровьем у вратаря Рустама Ятимова, защитников Германа Игнатова и Дмитрия Чистякова, а также хавбека Ильи Жбанова. Еще один игрок обороны Умар Сако дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

9:50

«Спартак» — «Ростов»: личные встречи

В последний раз красно-белые дома проиграли ростовчанам в матче чемпионата почти шесть лет назад — 31 октября 2020 года (0:1). Тогда после паса Романа Еременко забил Павел Мамаев. С тех пор «Спартак» в Москве, если и уступал, то на уровне Кубка России.

9:40

«Ростов»: форма в последних турах РПЛ

Команда Джонатана Альбы в прошлом матче чемпионата дома выиграла у «Факела» (3:1), прервав серию из четырех туров без побед. До этого у дончан были ничейные результаты в играх с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1), а также поражения от «Ахмата» (1:4) и «Краснодара» (0:1).

9:30

«Спартак»: форма в последних турах РПЛ

Команда Хуана Карлоса Карседо в двух минувших матчах чемпионата не побеждала. В шестом туре красно-белые дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а в седьмом — на выезде проиграли в дерби «Динамо» (1:2). При этом «Спартак» по-прежнему забивает в каждом матче сезона.

9:20
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Ростов»

Игру «Спартака» и «Ростова» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

9:10
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Ростов»

Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Джонатана Альбы состоится в воскресенье, 13 сентября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 мск.

9:00

В воскресенье, 13 сентября, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в восьмом туре премьер-лиги. Красно-белые в двух последних турах теряли очки с «Оренбургом» (1:1) и «Динамо» (1:2), выпав из тройки лидеров. «Ростов» на прошлой неделе победил «Факел», одержал вторую победу в чемпионате и отдалился от зоны вылета.

Если взять последние официальные очные матчи, то дончане хорошо играют в Москве. В последний раз они проигрывали в столице почти два года назад — 5 октября 2024-го на уровне РПЛ (0:3). С учетом Кубка страны в следующих четырех выездных встречах «Ростов» добился трех побед при одной ничьей.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Ростов». Присоединяйтесь!

9:00

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в 8-м туре Российской премьер-лиги.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
12
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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