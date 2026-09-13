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Максименко о словах Дивеева про то, что «Спартак» — не претендент на чемпионство: «А какое положение в таблице?»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко после победы красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 8-го тура РПЛ ответил на вопросы журналистов и поделился мнением о словах защитника «Зенита» Игоря Дивеева о шансах москвичей в борьбе за чемпионство в сезоне-2026/27.

— Как воспринимаете критику?

— Никак.

— Читаете что-то?

— Если пришлете — прочту.

— Что с отработкой пенальти?

— Я анализирую игроков, но есть над чем работать.

— Как вам конкуренция с Помазуном?

— Конкуренция еще никому не мешала. Мы с ним в хороших отношениях.

— Вы могли уйти летом из «Спартака»?

— Нет.

— Хотите ли играть в зарубежном клубе?

— Я — игрок «Спартака».

— О чем мечтаете?

— Мечтаю выходить на каждую игру.

— У вас есть агент?

— Есть. Но это не Павел Андреев.

— Говорят, что ваш агент — испанец.

— Вы что курите? Нет у меня испанского агента. Он — гражданин России.

— Дивеев считает, что «Спартак» — не претендент за чемпионство. Что можете ему ответить?

— А какое положение в таблице?

— «Краснодар» лидирует, за ним — «Динамо», дальше по порядку — ЦСКА, «Спартак» и «Зенит».

— Ну вот.

— Ожидали, что «Краснодар» будет идти так бойко, а Зенит будет так низко?

— Не ожидал, но сезон длинный. Еще очень много игр впереди. Делать выводы неправильно. Делать их можно будет после 30-го тура.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. В следующем туре команда сыграет дома против «Факела».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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