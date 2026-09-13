Максименко о словах Дивеева про то, что «Спартак» — не претендент на чемпионство: «А какое положение в таблице?»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко после победы красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 8-го тура РПЛ ответил на вопросы журналистов и поделился мнением о словах защитника «Зенита» Игоря Дивеева о шансах москвичей в борьбе за чемпионство в сезоне-2026/27.

— Как воспринимаете критику?

— Никак.

— Читаете что-то?

— Если пришлете — прочту.

— Что с отработкой пенальти?

— Я анализирую игроков, но есть над чем работать.

— Как вам конкуренция с Помазуном?

— Конкуренция еще никому не мешала. Мы с ним в хороших отношениях.

— Вы могли уйти летом из «Спартака»?

— Нет.

— Хотите ли играть в зарубежном клубе?

— Я — игрок «Спартака».

— О чем мечтаете?

— Мечтаю выходить на каждую игру.

— У вас есть агент?

— Есть. Но это не Павел Андреев.

— Говорят, что ваш агент — испанец.

— Вы что курите? Нет у меня испанского агента. Он — гражданин России.

— Дивеев считает, что «Спартак» — не претендент за чемпионство. Что можете ему ответить?

— А какое положение в таблице?

— «Краснодар» лидирует, за ним — «Динамо», дальше по порядку — ЦСКА, «Спартак» и «Зенит».

— Ну вот.

— Ожидали, что «Краснодар» будет идти так бойко, а Зенит будет так низко?

— Не ожидал, но сезон длинный. Еще очень много игр впереди. Делать выводы неправильно. Делать их можно будет после 30-го тура.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. В следующем туре команда сыграет дома против «Факела».