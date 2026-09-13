Тренер «Спартака» Карседо: «Мы хотим давать игровое время молодым ребятам, но конкуренция высокая»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, почему молодые игроки команды не всегда получают игровое время, которое заслуживают.

13 сентября красно-белые дома разгромили «Ростов» (3:0) в матче 8-го тура РПЛ. Один из голов забил 18-летний Никита Массалыга.

«Мы хотим давать всем молодым ребятам игровое время. Не только Массалыге, но и Сорокину, и Полеху, потому что они этого заслуживают своей работой, своей самоотдачей на тренировках. Но конкуренция в команде достаточно высокая, и все, что они заслуживают, мы, естественно, им дать не можем. Сегодня шанс появился у Никиты Массалыги. Когда он выходил на поле, я знал, насколько он мотивирован, и, к счастью, он забил гол. Я очень рад за него. Это второй для него гол в сезоне, который поможет ему обрести уверенность и в дальнейшем», — сказал Карседо на пресс-конференции.

«Спартак» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ красно-белые 16 сентября примут «Факел».