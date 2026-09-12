ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином»

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Рубином» в матче 8-го тура чемпионата России — 1:1.

На гол полузащитника армейцев Ивана Облякова с пенальти на 6-й минуте точным ударом ответил защитник казанцев Андерсон Арройо на 58-й минуте.

Хозяева с 15-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил Матеус Рейс, который в подкате попал по ноге открытыми шипами Арройо. После удаления Рейс толкнул в спину главного арбитра матча Инала Танашева. Теперь игроку ЦСКА грозит длительная дисквалификация.

На 81-й минуте у красно-синих на замену вышел полузащитник Иван Олейников, который в сентябре вернулся в ЦСКА и подписал с клубом контракт до 2029 года. Перед этим сообщалось о срыве трансфера игрока в «Рубин».

ЦСКА набрал 16 очков и сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 11 очками занимает восьмую строчку.

17 сентября московская команда на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Казанцы днем ранее в гостях встретятся с «Родиной».