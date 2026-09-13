«Краснодар» — «Акрон»: Казарцев после вмешательства ВАР отменил пенальти в ворота гостей

Главный арбитр Василий Казарцев отменил пенальти в ворота «Акрона» в матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара».

Встреча проходит на «Ozon Арене».

Главный арбитр Василий Казарцев сначала назначил 11-метровый удар в ворота тольяттинской команды после падения Джона Кордобы из-за подката Жоау Эшковала.

После вмешательства видеоассистентов (ВАР — Антон Фролов, АВАР — Сергей Карасев), пенальти был отменен — защитник «Акрона» сыграл в мяч.