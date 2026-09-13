Максименко о кричалке Лещука и Лунева про «Спартак»: «Смеется тот, кто смеется последним»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как отреагировал на поступок голкиперов «Динамо» Игоря Лещука и Андрея Лунева после победы над красно-белыми (1:2) в 7-м туре РПЛ.

Лещук и Лунев после игры вместе с болельщиками скандировали оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

— Не чувствуете, что ошиблись в моментах с голами в матче «Краснодара»?

— Каждый мяч реально достать. Я не чувствую, что ошибся.

— Лещук и Лунев после победы «Динамо» над вами зарядили оскорбительную кричалку про «Спартак».

— Смеется тот, кто смеется последним

— Почему вы отращиваете бороду?

— Триммер сломался, видите.

— Это на фарт?

— Да нет. Я не суеверный.

«Спартак» после победы над «Ростовом» (3:0 в 8-м туре РПЛ поднялся на третье место в турнирной таблице с 16 очками. В следующем туре команда сыграет дома против «Факела».