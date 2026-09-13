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Максименко о кричалке Лещука и Лунева про «Спартак»: «Смеется тот, кто смеется последним»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как отреагировал на поступок голкиперов «Динамо» Игоря Лещука и Андрея Лунева после победы над красно-белыми (1:2) в 7-м туре РПЛ.

Лещук и Лунев после игры вместе с болельщиками скандировали оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

— Не чувствуете, что ошиблись в моментах с голами в матче «Краснодара»?

— Каждый мяч реально достать. Я не чувствую, что ошибся.

— Лещук и Лунев после победы «Динамо» над вами зарядили оскорбительную кричалку про «Спартак».

— Смеется тот, кто смеется последним

— Почему вы отращиваете бороду?

— Триммер сломался, видите.

— Это на фарт?

— Да нет. Я не суеверный.

«Спартак» после победы над «Ростовом» (3:0 в 8-м туре РПЛ поднялся на третье место в турнирной таблице с 16 очками. В следующем туре команда сыграет дома против «Факела».

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«Краснодар» — «Акрон»: тольяттинцы ведут в счете после первого тайма
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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