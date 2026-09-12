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ЦСКА — Рубин: счет 1:1 и обзор матча 8-го тура РПЛ 12 сентября 2026 — видео голов

Рейс испортил мощное начало ЦСКА. Но «Рубин» выжал лишь ничью — пятую в чемпионате

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Армейцы по-прежнему без поражений.
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Рубин

Естественно, все внимание перед этой игрой было приковано к новичку армейцев Олейникову, который изначально должен был переходить не в ЦСКА, а в «Рубин». Иван даже побывал на базе казанцев и сфотографировался с Франком Артигой, но в итоге оказался в столице. Однако в стартовый состав Дмитрий Игдисамов его не включил. Зато с первых минут появился Аззи, подписание которого стало очень своевременным в связи с травмой Гайича. Еще одно заметное решение тренерского штаба хозяев — выход Мусаева на острие атаки.

Но прежде чем удалось понять, как все работает, мяч успел побывать в воротах гостей. Инал Танашев, находясь в нескольких метрах от эпицентра событий, сначала жестом показал продолжать игру, но после вмешательства ВАР и похода к монитору изменил свое решение. Фол Ходжи на Кисляке привел к пенальти, и Обляков не оставил шансов угадавшему направление удара Ставеру. Прекрасный дебют, вот только следующее вмешательство видеоарбитров было не в пользу армейцев: Матеус Рейс влетел шипами в ногу Арройо и получил красную карточку.

Пенальти, гол, удаление — и все это к 14-й минуте! Причем у истории с известным буйным нравом бразильцем обязательно будет продолжение. Не справившийся с нервами Рейс ткнул арбитра в спину и, несмотря на попытки одноклубников успокоить ситуацию, еще долго что-то выговаривал рефери. Одним матчем дисквалификации дело явно не ограничится, что с учетом травм Гайича и Мойзеса создает ЦСКА серьезные проблемы. Причем сначала Игдисамов не стал отказываться от схемы с тройкой центральных защитников, передвинув на позицию левого латераля Кругового. Замысел был понятен, но вот его реализация вызывала вопросы.

Хозяева, защищаясь по схеме 5-3-1, слишком сильно опустили линию обороны. Такое понятно и логично в концовке, но не когда играть еще больше часа. Без мяча ты получаешь повышенную нагрузку и рано или поздно потеряешь концентрацию. Так и случилось, и быстрого ответного гола красно-синие избежали не без доли везения. Арройо с нескольких метров выстрелил в перекладину. В нее же мяч срикошетил от Жоао Виктора, и только потом Тороп погасил пожар, опередив спешившего на добивание Сиве. Однако, словно дав казанцам выпустить пар, ЦСКА перестроился на 4-4-1 и в целом провел первый тайм достаточно уверенно.

Матеус Рейс получил красную карточку в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; 12&nbsp;сентября.Рейс подставил ЦСКА! Защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация

Лишь перед уходом на перерыв в армейской штрафной пару раз стало жарко, но Юкич неточным ударом испортил передачу Ходжи, а когда Тороп не удержал мяч после фланговой подачи, защитники подстраховали голкипера. Артиге требовалось что-то менять, и добавить атакам скорости были призваны Самошников и Грипши. Мяч у гостей действительно задвигался быстрее, появилась острота — и счет стал равным. После навеса с углового Тороп не справился с ударом Арройо, который, можно сказать, по-футбольному наказал за грубость Рейса, использовав свой второй шанс.

Дальше началась обоюдоострая игра, но если в случае с ЦСКА речь долгое время шла о перспективных подходах, то у «Рубина» в завершающей стадии наблюдалось больше конкретики. Армейцам повезло, что еще один корнер завершился ударом Урозова туда, где находился голкипер, а вырвавшийся на свободное пространство Сиве не попал в дальний угол. Но и ЦСКА свой шанс тоже нашел благодаря Аззи. Новичок сделал идеально все, кроме главного — отдал слишком сильный пас на ход, и вылетевший за пределы штрафной Ставер опередил Лусиано Гонду. В свою очередь, хозяев по итогам сольного прохода Самошникова спас принявший на себя мяч Данилов.

Получилась классическая качельная перестрелка, в которой каждый хотел победить. Как в момент выстрела Аззи с подбора. Кстати, свои минуты в концовке получил и Олейников, который наконец-то сыграл за воспитавший его клуб. Его пас в штрафную вполне мог оказаться голевым, если бы чуть удачнее принял мяч Кисляк, но Ставер всякий раз оказывался начеку. А Мальдонадо исправил ошибку Тесленко и заблокировал удар Лусиано. ЦСКА так и остался непобежденным, но у армейцев сейчас точно менее приятное послевкусие. Только все вопросы — к Рейсу.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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