Рейс испортил мощное начало ЦСКА. Но «Рубин» выжал лишь ничью — пятую в чемпионате

Армейцы по-прежнему без поражений.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

Естественно, все внимание перед этой игрой было приковано к новичку армейцев Олейникову, который изначально должен был переходить не в ЦСКА, а в «Рубин». Иван даже побывал на базе казанцев и сфотографировался с Франком Артигой, но в итоге оказался в столице. Однако в стартовый состав Дмитрий Игдисамов его не включил. Зато с первых минут появился Аззи, подписание которого стало очень своевременным в связи с травмой Гайича. Еще одно заметное решение тренерского штаба хозяев — выход Мусаева на острие атаки.

Но прежде чем удалось понять, как все работает, мяч успел побывать в воротах гостей. Инал Танашев, находясь в нескольких метрах от эпицентра событий, сначала жестом показал продолжать игру, но после вмешательства ВАР и похода к монитору изменил свое решение. Фол Ходжи на Кисляке привел к пенальти, и Обляков не оставил шансов угадавшему направление удара Ставеру. Прекрасный дебют, вот только следующее вмешательство видеоарбитров было не в пользу армейцев: Матеус Рейс влетел шипами в ногу Арройо и получил красную карточку.

Пенальти, гол, удаление — и все это к 14-й минуте! Причем у истории с известным буйным нравом бразильцем обязательно будет продолжение. Не справившийся с нервами Рейс ткнул арбитра в спину и, несмотря на попытки одноклубников успокоить ситуацию, еще долго что-то выговаривал рефери. Одним матчем дисквалификации дело явно не ограничится, что с учетом травм Гайича и Мойзеса создает ЦСКА серьезные проблемы. Причем сначала Игдисамов не стал отказываться от схемы с тройкой центральных защитников, передвинув на позицию левого латераля Кругового. Замысел был понятен, но вот его реализация вызывала вопросы.

Хозяева, защищаясь по схеме 5-3-1, слишком сильно опустили линию обороны. Такое понятно и логично в концовке, но не когда играть еще больше часа. Без мяча ты получаешь повышенную нагрузку и рано или поздно потеряешь концентрацию. Так и случилось, и быстрого ответного гола красно-синие избежали не без доли везения. Арройо с нескольких метров выстрелил в перекладину. В нее же мяч срикошетил от Жоао Виктора, и только потом Тороп погасил пожар, опередив спешившего на добивание Сиве. Однако, словно дав казанцам выпустить пар, ЦСКА перестроился на 4-4-1 и в целом провел первый тайм достаточно уверенно.

Лишь перед уходом на перерыв в армейской штрафной пару раз стало жарко, но Юкич неточным ударом испортил передачу Ходжи, а когда Тороп не удержал мяч после фланговой подачи, защитники подстраховали голкипера. Артиге требовалось что-то менять, и добавить атакам скорости были призваны Самошников и Грипши. Мяч у гостей действительно задвигался быстрее, появилась острота — и счет стал равным. После навеса с углового Тороп не справился с ударом Арройо, который, можно сказать, по-футбольному наказал за грубость Рейса, использовав свой второй шанс.

Дальше началась обоюдоострая игра, но если в случае с ЦСКА речь долгое время шла о перспективных подходах, то у «Рубина» в завершающей стадии наблюдалось больше конкретики. Армейцам повезло, что еще один корнер завершился ударом Урозова туда, где находился голкипер, а вырвавшийся на свободное пространство Сиве не попал в дальний угол. Но и ЦСКА свой шанс тоже нашел благодаря Аззи. Новичок сделал идеально все, кроме главного — отдал слишком сильный пас на ход, и вылетевший за пределы штрафной Ставер опередил Лусиано Гонду. В свою очередь, хозяев по итогам сольного прохода Самошникова спас принявший на себя мяч Данилов.

Получилась классическая качельная перестрелка, в которой каждый хотел победить. Как в момент выстрела Аззи с подбора. Кстати, свои минуты в концовке получил и Олейников, который наконец-то сыграл за воспитавший его клуб. Его пас в штрафную вполне мог оказаться голевым, если бы чуть удачнее принял мяч Кисляк, но Ставер всякий раз оказывался начеку. А Мальдонадо исправил ошибку Тесленко и заблокировал удар Лусиано. ЦСКА так и остался непобежденным, но у армейцев сейчас точно менее приятное послевкусие. Только все вопросы — к Рейсу.