Рейс испортил мощное начало ЦСКА. Но «Рубин» выжал лишь ничью — пятую в чемпионате
Естественно, все внимание перед этой игрой было приковано к новичку армейцев Олейникову, который изначально должен был переходить не в ЦСКА, а в «Рубин». Иван даже побывал на базе казанцев и сфотографировался с Франком Артигой, но в итоге оказался в столице. Однако в стартовый состав Дмитрий Игдисамов его не включил. Зато с первых минут появился Аззи, подписание которого стало очень своевременным в связи с травмой Гайича. Еще одно заметное решение тренерского штаба хозяев — выход Мусаева на острие атаки.
Но прежде чем удалось понять, как все работает, мяч успел побывать в воротах гостей. Инал Танашев, находясь в нескольких метрах от эпицентра событий, сначала жестом показал продолжать игру, но после вмешательства ВАР и похода к монитору изменил свое решение. Фол Ходжи на Кисляке привел к пенальти, и Обляков не оставил шансов угадавшему направление удара Ставеру. Прекрасный дебют, вот только следующее вмешательство видеоарбитров было не в пользу армейцев: Матеус Рейс влетел шипами в ногу Арройо и получил красную карточку.
Пенальти, гол, удаление — и все это к 14-й минуте! Причем у истории с известным буйным нравом бразильцем обязательно будет продолжение. Не справившийся с нервами Рейс ткнул арбитра в спину и, несмотря на попытки одноклубников успокоить ситуацию, еще долго что-то выговаривал рефери. Одним матчем дисквалификации дело явно не ограничится, что с учетом травм Гайича и Мойзеса создает ЦСКА серьезные проблемы. Причем сначала Игдисамов не стал отказываться от схемы с тройкой центральных защитников, передвинув на позицию левого латераля Кругового. Замысел был понятен, но вот его реализация вызывала вопросы.
Хозяева, защищаясь по схеме 5-3-1, слишком сильно опустили линию обороны. Такое понятно и логично в концовке, но не когда играть еще больше часа. Без мяча ты получаешь повышенную нагрузку и рано или поздно потеряешь концентрацию. Так и случилось, и быстрого ответного гола красно-синие избежали не без доли везения. Арройо с нескольких метров выстрелил в перекладину. В нее же мяч срикошетил от Жоао Виктора, и только потом Тороп погасил пожар, опередив спешившего на добивание Сиве. Однако, словно дав казанцам выпустить пар, ЦСКА перестроился на 4-4-1 и в целом провел первый тайм достаточно уверенно.
Лишь перед уходом на перерыв в армейской штрафной пару раз стало жарко, но Юкич неточным ударом испортил передачу Ходжи, а когда Тороп не удержал мяч после фланговой подачи, защитники подстраховали голкипера. Артиге требовалось что-то менять, и добавить атакам скорости были призваны Самошников и Грипши. Мяч у гостей действительно задвигался быстрее, появилась острота — и счет стал равным. После навеса с углового Тороп не справился с ударом Арройо, который, можно сказать, по-футбольному наказал за грубость Рейса, использовав свой второй шанс.
Дальше началась обоюдоострая игра, но если в случае с ЦСКА речь долгое время шла о перспективных подходах, то у «Рубина» в завершающей стадии наблюдалось больше конкретики. Армейцам повезло, что еще один корнер завершился ударом Урозова туда, где находился голкипер, а вырвавшийся на свободное пространство Сиве не попал в дальний угол. Но и ЦСКА свой шанс тоже нашел благодаря Аззи. Новичок сделал идеально все, кроме главного — отдал слишком сильный пас на ход, и вылетевший за пределы штрафной Ставер опередил Лусиано Гонду. В свою очередь, хозяев по итогам сольного прохода Самошникова спас принявший на себя мяч Данилов.
Получилась классическая качельная перестрелка, в которой каждый хотел победить. Как в момент выстрела Аззи с подбора. Кстати, свои минуты в концовке получил и Олейников, который наконец-то сыграл за воспитавший его клуб. Его пас в штрафную вполне мог оказаться голевым, если бы чуть удачнее принял мяч Кисляк, но Ставер всякий раз оказывался начеку. А Мальдонадо исправил ошибку Тесленко и заблокировал удар Лусиано. ЦСКА так и остался непобежденным, но у армейцев сейчас точно менее приятное послевкусие. Только все вопросы — к Рейсу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0