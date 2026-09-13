Максименко: «Готов ли закончить карьеру в «Спартаке»? Если не выгонят»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о том, готов ли он завершить карьеру в московской команде.

Голкипер играет за основную команду красно-белых с 2018 года. Всего на его счету 242 матча, в которых он пропустил 276 голов и 77 раз сыграл на ноль.

— Можете представить себя в команде РПЛ, кроме «Спартака»?

— На сегодняшний день — нет.

— Готовы закончить карьеру в «Спартаке»?

— Если не выгонят.

— А могут выгнать?

— Не знаю, что завтра будет.

— Чье мнение для вас авторитетно?

— Главного тренера, тренера по вратарям.

— Что они вам дали, что не требовали ранее?

— Такого нет. Все плюс-минус похоже. Есть детали, в которые не хочу вдаваться.

— Дасаев сказал, что вы не прыгаете, а «валитесь».

— Я вроде прыгаю. Не буду комментировать мнение Дасаева.

— Вас злит формулировка, что вы падаете до удара?

— Меня ничего не злит.