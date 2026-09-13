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Максименко: «Готов ли закончить карьеру в «Спартаке»? Если не выгонят»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о том, готов ли он завершить карьеру в московской команде.

Голкипер играет за основную команду красно-белых с 2018 года. Всего на его счету 242 матча, в которых он пропустил 276 голов и 77 раз сыграл на ноль.

— Можете представить себя в команде РПЛ, кроме «Спартака»?

— На сегодняшний день — нет.

— Готовы закончить карьеру в «Спартаке»?

— Если не выгонят.

— А могут выгнать?

— Не знаю, что завтра будет.

— Чье мнение для вас авторитетно?

— Главного тренера, тренера по вратарям.

— Что они вам дали, что не требовали ранее?

— Такого нет. Все плюс-минус похоже. Есть детали, в которые не хочу вдаваться.

— Дасаев сказал, что вы не прыгаете, а «валитесь».

— Я вроде прыгаю. Не буду комментировать мнение Дасаева.

— Вас злит формулировка, что вы падаете до удара?

— Меня ничего не злит.

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Александр Максименко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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