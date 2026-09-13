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Тренер «Ростова» Альба — о поражении от «Спартака»: «Мы начали хорошо, но стали допускать ошибки»

Дарик Агаларов
корреспондент

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал результат и судейство матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра прошла 13 сентября в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. На 90-й минуте Константин Кучаев оставил ростовчан в меньшинстве.

— Мы начали хорошо, хоть и проигрывали 0:1 к перерыву. Потом начали допускать ошибки, не успевали за быстрыми игроками «Спартака». Соперник оказывал прессинг. И у нас были моменты.

— Что скажете о пенальти?

— Семенчук хотел выбить мяч, судья сказал, что это пенальти. В наших моментах нам не повезло, были возможности, но не было хороших ударов. Мы боролись. Трансфер Хлусевича? Он будет с нами на неделе тренироваться. Мы можем использовать его на разных флангах обороны. Посмотрим, в какой форме он находится.

— Команда идет рядом с зоной стыков. Мог ли «Ростов» быть выше?

— Всегда хочется быть выше. Надо проанализировать, почему так получилось.

— Согласны с удалением Кучаева?

— Не видел эпизод. Если судья сказал, что удаление, значит оно было. Константин — наш капитан, важный футболист, он играет большую роль на поле и вне его. Ждем его возвращения. Он все равно продолжит тренироваться и работать на благо команды, — сказал Альба.

«Ростов» с 8 очками идет на 12-й позиции в чемпионате России. В следующем матче РПЛ команда 17 сентября дома сыграет с московским «Динамо».

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ФК Ростов
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Джонатан Альба
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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