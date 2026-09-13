Тренер «Ростова» Альба — о поражении от «Спартака»: «Мы начали хорошо, но стали допускать ошибки»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал результат и судейство матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра прошла 13 сентября в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. На 90-й минуте Константин Кучаев оставил ростовчан в меньшинстве.

— Мы начали хорошо, хоть и проигрывали 0:1 к перерыву. Потом начали допускать ошибки, не успевали за быстрыми игроками «Спартака». Соперник оказывал прессинг. И у нас были моменты.

— Что скажете о пенальти?

— Семенчук хотел выбить мяч, судья сказал, что это пенальти. В наших моментах нам не повезло, были возможности, но не было хороших ударов. Мы боролись. Трансфер Хлусевича? Он будет с нами на неделе тренироваться. Мы можем использовать его на разных флангах обороны. Посмотрим, в какой форме он находится.

— Команда идет рядом с зоной стыков. Мог ли «Ростов» быть выше?

— Всегда хочется быть выше. Надо проанализировать, почему так получилось.

— Согласны с удалением Кучаева?

— Не видел эпизод. Если судья сказал, что удаление, значит оно было. Константин — наш капитан, важный футболист, он играет большую роль на поле и вне его. Ждем его возвращения. Он все равно продолжит тренироваться и работать на благо команды, — сказал Альба.

«Ростов» с 8 очками идет на 12-й позиции в чемпионате России. В следующем матче РПЛ команда 17 сентября дома сыграет с московским «Динамо».