Бонгонда: «Промес — хороший парень, он много помогал мне с первого дня»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем в составе красно-белых.

«Промес помогает мне влиться в команду. Переход в новый клуб — это всегда непросто. Но Квинси много помогал с первого дня и сделал так, чтобы адаптация прошла максимально быстро. Мы говорим на одном языке, он хороший парень. Остаться в «Спартаке» надолго? Не могу сказать, что случится в будущем. К тому же я только недавно присоединился к команде. Надеюсь, что буду играть в «Спартаке» как можно дольше», — сказал Бонгонда «СЭ».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».

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