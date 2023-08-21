В КДК заявили, что слова Дзюбы в адрес Моссаковского не повлияют на условную дисквалификацию игрока

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о возможном рассмотрении слов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес спортивного комментатора Михаила Моссаковского.

В субботу, 19 августа, Дзюба выложил в соцсетях видеоролик, в котором он грубо и в нецензурной форме высказался о работе Моссаковакого, комментировавшего матч 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (1:1) по ТВ.

«Все, что приходит вне стадиона, не является юрисдикцией КДК. На его условную дисквалификацию этот эпизод никак не повлияет. Я видел это видео. С моей точки зрения, оскорбительных слов Дзюбой сказано не было», — сказал Григорьянц корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Дзюба пропустил игру «Локомотива» с «Краснодаром» из-за травмы.

12 августа после игры 4-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Крыльями Советов» (1:1) Дзюба, пропускавший матч, грубо отреагировал на вопрос журналиста издания «РБ Спорт», когда направлялся к машине со своей семьей. КДК РФС рассмотрел этот инцидент и наказал футболиста дисквалификацией на два матча условно с испытательным сроком до конца сезона-2023/24, а также оштрафовал игрока на 50 тысяч рублей.