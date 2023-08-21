Бонгонда: «В России все хорошо. Постараюсь выучить русский язык как можно быстрее».

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в России.

«Лучшая вещь в «Спартаке»? Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю. Москва — это очень большой город, но я пока мало что видел. Я же приехал играть в футбол, а не ходить на экскурсии. Может, позже у меня появится время. Ничего странного не видел — в России все хорошо. Находиться здесь — супер, я этого хотел», — сказал Бонгонда «СЭ».

Полузащитник «Спартака» также ответил на вопрос о желании выучить русский язык.

«Знаю несколько слов на русском, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский как можно быстрее. Уверен, это важно. Моя семья уже в Москве, партнеры по команде хорошо ко мне относятся. Я же стараюсь выдавать максимум на поле, когда играю», — добавил Бонгонда.

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел 6 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Полностью интервью Бонгонды читайте на сайте «СЭ»