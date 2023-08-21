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Сегодня, 14:00

«Я зол на себя! Хочу играть с первых минут, но уважаю решения тренера». Бонгонда — о поражении от «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист «Спартака» Тео Бонгонда.
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» поговорил с атакующим полузащитником «Спартака».

Тео Бонгонда ярко ворвался в чемпионат России: в 6 матчах набрал 4+1 по системе «гол+пас», но на важнейший матч с «Зенитом» неожиданно вылетел из основного состава и вышел на замену. После игры новичок «Спартака» дал эксклюзивное интервью корреспондентам «СЭ» и рассказал об адаптации в России, влиянии Промеса и реакции на решение Гильермо Абаскаля.

Сезон длинный — слишком рано говорить о шансах на титул

— Это был твой первый матч против «Зенита». Прочувствовал ли атмосферу противостояния? И удивил ли тебя действующий чемпион?

— Я знал, что это очень важная игра. «Зенит» — хорошая команда. Но и мы тоже! Предпочитаю фокусироваться только на «Спартаке». К сожалению, мы проиграли. Но постараемся победить в следующий раз.

— После трех туров «Спартак» называли главным претендентом на титул. Можно сказать, что это помешало и негативно отразилось на результатах?

— Я не слежу за новостями. Сезон длинный, впереди много игр. Будем пытаться побеждать в каждом матче. Сейчас только август — слишком рано говорить о шансах на чемпионство.

— Что сказал Абаскаль после матча?

— В раздевалке он ничего не говорил. У нас будет неделя, чтобы все обдумать.

Сергей Семак, Гильермо Абаскаль. Профессор Семак и студент Абаскаль. Проваленный экзамен на «Открытии»

— Тебя называют одним из лучших трансферов «Спартака» за последнее время...

— Не знаю, правда ли это. Да и не мне судить. Сейчас я немного зол на себя! Надеюсь, завтра станет получше.

— Почему зол?

— Я хотел сыграть с «Зенитом» [с первых минут]! Но нужно уважать решения тренера и выкладываться на полную, когда тебе предоставляется возможность. Для «Спартака» сегодня был не лучший день.

Тео Бонгонда против Страхини Эраковича и Марио Фернандеса.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Постараюсь выучить русский как можно быстрее

— Ты совсем недавно приехал в Россию. Что в «Спартаке» тебя впечатлило больше всего?

— Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю.

— А в Москве?

— Это очень большой город, но я пока мало что видел. Я же приехал играть в футбол, а не ходить на экскурсии. Может, позже у меня появится время.

— Самое странное, с чем ты столкнулся в России?

— Такого не было — в России все хорошо. Находиться здесь — супер, я этого хотел.

— Как твой русский? Уже начал учить язык?

— Да, знаю несколько слов, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский как можно быстрее. Уверен, это важно.

Тео Бонгонда. Он отказывал «Ман Сити» и приходил к журналистам с сигарой. «Спартак» переманил Бонгонду из Испании

— Можно сказать, что ты уже полностью адаптировался в «Спартаке»?

— Думаю, четыре гола и одна голевая передача в течение первого месяца — не худшая адаптация.

— А в личном плане? Привык к жизни в новой стране?

— Да, моя семья уже в Москве, партнеры по команде хорошо ко мне относятся. Я же стараюсь выдавать максимум на поле, когда играю.

Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мне писали из Испании и желали всего наилучшего в «Спартаке»

— Один из лидеров «Спартака» — Квинси Промес. Помогал ли он тебе влиться в команду?

— Конечно. Переход в новый клуб — это всегда непросто. Но Квинси много помогал с первого дня и сделал так, чтобы адаптация прошла максимально быстро. Мы говорим на одном языке, он хороший парень.

— Как долго планируешь играть в «Спартаке»?

— Не могу сказать, что случится в будущем. К тому же я только недавно присоединился к команде. Надеюсь играть в «Спартаке» как можно дольше!

— Читали, что в детстве ты часто играл босиком. Правда?

— Да, это очень развивает технику. Таким образом я повысил свой уровень игры. Поэтому сейчас, владея мячом, я чувствую себя максимально комфортно!

— Кто-то из «Кадиса» писал тебе после перехода в «Спартак»?

— Да, я разговаривал с некоторыми бывшими одноклубниками. Желал им всего наилучшего и получал такие же пожелания в ответ.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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