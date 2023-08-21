«Я зол на себя! Хочу играть с первых минут, но уважаю решения тренера». Бонгонда — о поражении от «Зенита»
Тео Бонгонда ярко ворвался в чемпионат России: в 6 матчах набрал 4+1 по системе «гол+пас», но на важнейший матч с «Зенитом» неожиданно вылетел из основного состава и вышел на замену. После игры новичок «Спартака» дал эксклюзивное интервью корреспондентам «СЭ» и рассказал об адаптации в России, влиянии Промеса и реакции на решение Гильермо Абаскаля.
Сезон длинный — слишком рано говорить о шансах на титул
— Это был твой первый матч против «Зенита». Прочувствовал ли атмосферу противостояния? И удивил ли тебя действующий чемпион?
— Я знал, что это очень важная игра. «Зенит» — хорошая команда. Но и мы тоже! Предпочитаю фокусироваться только на «Спартаке». К сожалению, мы проиграли. Но постараемся победить в следующий раз.
— После трех туров «Спартак» называли главным претендентом на титул. Можно сказать, что это помешало и негативно отразилось на результатах?
— Я не слежу за новостями. Сезон длинный, впереди много игр. Будем пытаться побеждать в каждом матче. Сейчас только август — слишком рано говорить о шансах на чемпионство.
— Что сказал Абаскаль после матча?
— В раздевалке он ничего не говорил. У нас будет неделя, чтобы все обдумать.
— Тебя называют одним из лучших трансферов «Спартака» за последнее время...
— Не знаю, правда ли это. Да и не мне судить. Сейчас я немного зол на себя! Надеюсь, завтра станет получше.
— Почему зол?
— Я хотел сыграть с «Зенитом» [с первых минут]! Но нужно уважать решения тренера и выкладываться на полную, когда тебе предоставляется возможность. Для «Спартака» сегодня был не лучший день.
Постараюсь выучить русский как можно быстрее
— Ты совсем недавно приехал в Россию. Что в «Спартаке» тебя впечатлило больше всего?
— Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю.
— А в Москве?
— Это очень большой город, но я пока мало что видел. Я же приехал играть в футбол, а не ходить на экскурсии. Может, позже у меня появится время.
— Самое странное, с чем ты столкнулся в России?
— Такого не было — в России все хорошо. Находиться здесь — супер, я этого хотел.
— Как твой русский? Уже начал учить язык?
— Да, знаю несколько слов, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский как можно быстрее. Уверен, это важно.
— Можно сказать, что ты уже полностью адаптировался в «Спартаке»?
— Думаю, четыре гола и одна голевая передача в течение первого месяца — не худшая адаптация.
— А в личном плане? Привык к жизни в новой стране?
— Да, моя семья уже в Москве, партнеры по команде хорошо ко мне относятся. Я же стараюсь выдавать максимум на поле, когда играю.
Мне писали из Испании и желали всего наилучшего в «Спартаке»
— Один из лидеров «Спартака» — Квинси Промес. Помогал ли он тебе влиться в команду?
— Конечно. Переход в новый клуб — это всегда непросто. Но Квинси много помогал с первого дня и сделал так, чтобы адаптация прошла максимально быстро. Мы говорим на одном языке, он хороший парень.
— Как долго планируешь играть в «Спартаке»?
— Не могу сказать, что случится в будущем. К тому же я только недавно присоединился к команде. Надеюсь играть в «Спартаке» как можно дольше!
— Читали, что в детстве ты часто играл босиком. Правда?
— Да, это очень развивает технику. Таким образом я повысил свой уровень игры. Поэтому сейчас, владея мячом, я чувствую себя максимально комфортно!
— Кто-то из «Кадиса» писал тебе после перехода в «Спартак»?
— Да, я разговаривал с некоторыми бывшими одноклубниками. Желал им всего наилучшего и получал такие же пожелания в ответ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0