«Я зол на себя! Хочу играть с первых минут, но уважаю решения тренера». Бонгонда — о поражении от «Зенита»

«СЭ» поговорил с атакующим полузащитником «Спартака».

Тео Бонгонда ярко ворвался в чемпионат России: в 6 матчах набрал 4+1 по системе «гол+пас», но на важнейший матч с «Зенитом» неожиданно вылетел из основного состава и вышел на замену. После игры новичок «Спартака» дал эксклюзивное интервью корреспондентам «СЭ» и рассказал об адаптации в России, влиянии Промеса и реакции на решение Гильермо Абаскаля.

Сезон длинный — слишком рано говорить о шансах на титул

— Это был твой первый матч против «Зенита». Прочувствовал ли атмосферу противостояния? И удивил ли тебя действующий чемпион?

— Я знал, что это очень важная игра. «Зенит» — хорошая команда. Но и мы тоже! Предпочитаю фокусироваться только на «Спартаке». К сожалению, мы проиграли. Но постараемся победить в следующий раз.

— После трех туров «Спартак» называли главным претендентом на титул. Можно сказать, что это помешало и негативно отразилось на результатах?

— Я не слежу за новостями. Сезон длинный, впереди много игр. Будем пытаться побеждать в каждом матче. Сейчас только август — слишком рано говорить о шансах на чемпионство.

— Что сказал Абаскаль после матча?

— В раздевалке он ничего не говорил. У нас будет неделя, чтобы все обдумать.

— Тебя называют одним из лучших трансферов «Спартака» за последнее время...

— Не знаю, правда ли это. Да и не мне судить. Сейчас я немного зол на себя! Надеюсь, завтра станет получше.

— Почему зол?

— Я хотел сыграть с «Зенитом» [с первых минут]! Но нужно уважать решения тренера и выкладываться на полную, когда тебе предоставляется возможность. Для «Спартака» сегодня был не лучший день.

Тео Бонгонда против Страхини Эраковича и Марио Фернандеса. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Постараюсь выучить русский как можно быстрее

— Ты совсем недавно приехал в Россию. Что в «Спартаке» тебя впечатлило больше всего?

— Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю.

— А в Москве?

— Это очень большой город, но я пока мало что видел. Я же приехал играть в футбол, а не ходить на экскурсии. Может, позже у меня появится время.

— Самое странное, с чем ты столкнулся в России?

— Такого не было — в России все хорошо. Находиться здесь — супер, я этого хотел.

— Как твой русский? Уже начал учить язык?

— Да, знаю несколько слов, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский как можно быстрее. Уверен, это важно.

— Можно сказать, что ты уже полностью адаптировался в «Спартаке»?

— Думаю, четыре гола и одна голевая передача в течение первого месяца — не худшая адаптация.

— А в личном плане? Привык к жизни в новой стране?

— Да, моя семья уже в Москве, партнеры по команде хорошо ко мне относятся. Я же стараюсь выдавать максимум на поле, когда играю.

Тео Бонгонда. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мне писали из Испании и желали всего наилучшего в «Спартаке»

— Один из лидеров «Спартака» — Квинси Промес. Помогал ли он тебе влиться в команду?

— Конечно. Переход в новый клуб — это всегда непросто. Но Квинси много помогал с первого дня и сделал так, чтобы адаптация прошла максимально быстро. Мы говорим на одном языке, он хороший парень.

— Как долго планируешь играть в «Спартаке»?

— Не могу сказать, что случится в будущем. К тому же я только недавно присоединился к команде. Надеюсь играть в «Спартаке» как можно дольше!

— Читали, что в детстве ты часто играл босиком. Правда?

— Да, это очень развивает технику. Таким образом я повысил свой уровень игры. Поэтому сейчас, владея мячом, я чувствую себя максимально комфортно!

— Кто-то из «Кадиса» писал тебе после перехода в «Спартак»?

— Да, я разговаривал с некоторыми бывшими одноклубниками. Желал им всего наилучшего и получал такие же пожелания в ответ.