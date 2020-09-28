«Надо устроить теплую встречу Хацкевичу и Шацких». Алибеков — о матче с «Ротором»
16:22
Новичок «Уфы» Ахмед Алибеков поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».
«Конечно, сейчас надо «Уфе» исправлять турнирное положение. И в этом контексте матч с «Ротором» очень важен. Нужна нам обязательно брать три очка, тем более, я хорошо знаю Хацкевича и Шацких, с которыми работал в «Динамо». Устроим им теплый прием», — сказал Алибеков в интервью клубной пресс-службе.
«Уфа» арендовала 22-летнего украинца у киевского «Динамо» до конца сезона.
Матч «Уфа» — «Ротор» состоится в субботу, 3 октября. Начало игры — в 14.00.
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