"На связи". Ильзат Ахметов завел аккаунт в Твиттере

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов завел аккаунт в социальной сети Твиттер.

- На связи, - такой первый твит написал 21-летний Ахметов.

На связи😜🤙🏾 – Ильзат (@akhmetov77i) 12 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Ахметов провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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