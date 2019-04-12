20:30 | Футбол — РПЛ

"На связи". Ильзат Ахметов завел аккаунт в Твиттере

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов завел аккаунт в социальной сети Твиттер. 

- На связи, - такой первый твит написал 21-летний Ахметов.

В текущем сезоне Ахметов провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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