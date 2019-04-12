"На связи". Ильзат Ахметов завел аккаунт в Твиттере

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов завел аккаунт в социальной сети Твиттер.
- На связи, - такой первый твит написал 21-летний Ахметов.
На связи😜🤙🏾– Ильзат (@akhmetov77i) 12 апреля 2019 г.
В текущем сезоне Ахметов провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
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