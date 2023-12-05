Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:16

Мостовой: «Для «Локомотива» потенциальный трансфер Джикии — это сплошные плюсы»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе Георгия Джикии в «Локомотив».

«Локомотиву» он, конечно, пригодится, это однозначно. Он еще молодой достаточно защитник. Защитник и в 35 лет может быть лучшим. В нашем чемпионате как пример были Иванович и Чорлука. Так что Джикия еще долго будет играть. У него есть опыт, есть навыки и хороший уровень. Так что он точно пригодился бы «Локомотиву». В команде есть молодые ребята, но опытные тоже ведь нужны. Для «Локомотива» такой потенциальный трансфер — это сплошные плюсы.

А вот потеря ли это для «Спартака» — это лучше узнать у тренера. Странно ли, что он не играет? Но здесь нужно понимать, что нельзя, чтобы на поле вышли 12 игроков. Не могут играть все. Я понимаю тут и футболиста, и тренера. Не могут все играть, и не могут быть все довольны. Во всех странах, во всех командах такая история. Обязательно кто-то недоволен игровым временем. Так что в этом ничего такого нет", — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

4 декабря Metaratings сообщил, что Джикия может зимой перейти в «Локомотив». Позже агент футболиста Вадим Шпинев подтвердил информацию об интересе железнодорожников к 30-летнему защитнику красно-белых.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его текущий контракт с московской командой действует до конца мая 2024 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005492815_aleksandr_mostovoy_dlya_lokomotiva_potencialnyiy_transfer_djikii_-_eto_sploshnyie_plyusyi
Александр Мостовой
Георгий Джикия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Биография Артемия Панарина: бедное детство в России и успех в НХЛ
Костомаров весной планирует лечь в больницу для проведения пластической операции на руке
Путину передали картину от девочки-инвалида из ЛНР
В Белом доме назвали условие для прекращения военной помощи Украине
США указали на отказ ХАМАС в освобождении заложниц из числа гражданских лиц
WP объяснила провал контрнаступления ВСУ разногласиями с США и недооценкой РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «С «Ахматом» тяжело играть многим, но все же такая команда, как «Спартак», проигрывать не должна»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости