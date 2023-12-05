Мостовой: «Для «Локомотива» потенциальный трансфер Джикии — это сплошные плюсы»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе Георгия Джикии в «Локомотив».

«Локомотиву» он, конечно, пригодится, это однозначно. Он еще молодой достаточно защитник. Защитник и в 35 лет может быть лучшим. В нашем чемпионате как пример были Иванович и Чорлука. Так что Джикия еще долго будет играть. У него есть опыт, есть навыки и хороший уровень. Так что он точно пригодился бы «Локомотиву». В команде есть молодые ребята, но опытные тоже ведь нужны. Для «Локомотива» такой потенциальный трансфер — это сплошные плюсы.

А вот потеря ли это для «Спартака» — это лучше узнать у тренера. Странно ли, что он не играет? Но здесь нужно понимать, что нельзя, чтобы на поле вышли 12 игроков. Не могут играть все. Я понимаю тут и футболиста, и тренера. Не могут все играть, и не могут быть все довольны. Во всех странах, во всех командах такая история. Обязательно кто-то недоволен игровым временем. Так что в этом ничего такого нет", — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

4 декабря Metaratings сообщил, что Джикия может зимой перейти в «Локомотив». Позже агент футболиста Вадим Шпинев подтвердил информацию об интересе железнодорожников к 30-летнему защитнику красно-белых.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его текущий контракт с московской командой действует до конца мая 2024 года.