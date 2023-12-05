Мостовой: «Для «Локомотива» потенциальный трансфер Джикии — это сплошные плюсы»
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе Георгия Джикии в «Локомотив».
«Локомотиву» он, конечно, пригодится, это однозначно. Он еще молодой достаточно защитник. Защитник и в 35 лет может быть лучшим. В нашем чемпионате как пример были Иванович и Чорлука. Так что Джикия еще долго будет играть. У него есть опыт, есть навыки и хороший уровень. Так что он точно пригодился бы «Локомотиву». В команде есть молодые ребята, но опытные тоже ведь нужны. Для «Локомотива» такой потенциальный трансфер — это сплошные плюсы.
А вот потеря ли это для «Спартака» — это лучше узнать у тренера. Странно ли, что он не играет? Но здесь нужно понимать, что нельзя, чтобы на поле вышли 12 игроков. Не могут играть все. Я понимаю тут и футболиста, и тренера. Не могут все играть, и не могут быть все довольны. Во всех странах, во всех командах такая история. Обязательно кто-то недоволен игровым временем. Так что в этом ничего такого нет", — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
4 декабря Metaratings сообщил, что Джикия может зимой перейти в «Локомотив». Позже агент футболиста Вадим Шпинев подтвердил информацию об интересе железнодорожников к 30-летнему защитнику красно-белых.
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его текущий контракт с московской командой действует до конца мая 2024 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
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2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
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6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4