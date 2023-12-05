«Зенит» может приобрести Миятовича из «Црвены Звезды» за 5 миллионов евро
Форвард «Црвены Звезды» Йован Миятович может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Mozzart Sport.
По сведениям источника, петербуржцы могут заплатить за 18-летнего серба 5 миллионов евро. Также на игрока претендует «Фейеноорд».
В текущем сезоне Миятович провел 22 матча, в которых забил 7 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,8 миллиона евро.
Источник: Mozzart Sport
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|
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|17
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|7
|2
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|31
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|
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|
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|
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|17
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|16
|
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|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
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|3
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|13
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|1 : 0
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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