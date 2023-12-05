«Зенит» может приобрести Миятовича из «Црвены Звезды» за 5 миллионов евро

Форвард «Црвены Звезды» Йован Миятович может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Mozzart Sport.

По сведениям источника, петербуржцы могут заплатить за 18-летнего серба 5 миллионов евро. Также на игрока претендует «Фейеноорд».

В текущем сезоне Миятович провел 22 матча, в которых забил 7 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,8 миллиона евро.