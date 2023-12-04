Агент Джикии подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о заинтересованности «Локомотива» в трансфере футболиста.
«Локомотив» действительно интересуется возможностью трансфера Джикии. Насколько реален такой вариант? Решать футболисту", — сказал Шпинев «СЭ».
Ранее об интересе железнодорожников к Джикии сообщало издание Metaratings.ru.
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|
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|5
|4
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|29
|
4
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|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
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|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
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|17
|7
|7
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|28
|
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|
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|7
|3
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|
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|5
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|
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|5
|5
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|20
|
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|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
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|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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