Агент Джикии подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о заинтересованности «Локомотива» в трансфере футболиста.

«Локомотив» действительно интересуется возможностью трансфера Джикии. Насколько реален такой вариант? Решать футболисту", — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее об интересе железнодорожников к Джикии сообщало издание Metaratings.ru.