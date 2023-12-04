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4 декабря, 23:50

Мостовой: «С «Ахматом» тяжело играть многим, но все же такая команда, как «Спартак», проигрывать не должна»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой признался, что поражение красно-белых в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) стало для него неожиданным.

«Я не ждал поражения. Я думал, что ничья будет как минимум, а вообще «Спартак» — фаворит. Да, с «Ахматом» тяжело играть многим, но все же такая команда, как «Спартак», проигрывать не должна. Я не верил, что «Спартак» проиграет. Тем более команда набирает форму вроде бы, судя по последним матчам. Но стоит отметить, что по игре, по моментам это заслуженное поражение «Спартака». Он играл плохо. Это в очередной раз наводит на мысли о том, что «Спартак» все-таки как был, так и остается нестабильным, к сожалению», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция. В следующем туре красно-белые сыграют против «Крыльев Советов», а грозненцы встретятся с «Ростовом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005492814_aleksandr_mostovoy_s_ahmatom_tyajelo_igrat_mnogim_no_vse_je_takaya_komanda_kak_spartak_proigryivat_ne_doljna
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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Брайан Мансилья

Оренбург

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