Мелешин высказал мнение о том, нужно ли возвращать пиво на российские стадионы

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелешин высказал мнение о том, нужно ли возвращать пиво на российские стадионы.

«Ну мы что — не люди? Почему в Германии все бабки и деды сидят и пьют на трибунах. А мы что? Как будто русские обязательно напьются. Давайте воспитывать правильную культуру! Раньше мы ездили на Рождество в Европу и там можно выпить глинтвейн на улице. В Питер приехал, а там на улице алкоголь запрещен. Почему такое отношение... Мы русские пьяницы что ли? На стадион ведь люди приходят болеть, а пиво нужно для эмоций. Трибуны потом кричат, орут и создают атмосферу», — приводит слова Мелешина Sport24.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.