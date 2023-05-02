Дьяков считает, что Йокановича попросят освободить место в «Динамо» с вероятностью 99%

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков оценил результаты работы главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Думаю, Йокановича попросят освободить место с вероятностью 99%. В «Динамо» сейчас все стало плохо. И на поле видно безразличие. Такое чувство, что игроки не мотивированы, взаимопонимание отсутствует, нет никакой игры. Отсюда и ситуации между Шуниным и Скопинцевым. Игроки хотят результата и хорошую игру, а ее вообще нет. И матч «Динамо» — «Факел» тому показатель. Нельзя сказать, что на поле была команда очевидно гораздо высокого класса. «Динамо» и «Факел» были абсолютно равны, и «Факел» заслуженно победил. Что касается кандидатуры Кержакова на пост главного тренера «Динамо», у него не пошло на Кипре. А «Динамо» захочет взять более именитого или хотя бы опытного тренера, нежели Кержаков. Кержаков только начинает свой тренерский путь, а «Динамо» нужен человек с опытом», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда провела 35 официальных матчей, одержав 15 побед при 13 поражениях и восьми ничейных исходах.

После 25 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 39 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.