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2 мая, 22:48

Корнеев считает, что Малком может быть полезен в АПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отреагировал на интерес «Арсенала» к нападающему команды Малкому.

«У «Арсенала» есть деньги, чтобы заплатить за такой большой трансфер! Не знаю, есть ли предметный интерес, но Малком сыграл бы большую роль в «Арсенале», нежели чем, например, в «ПСЖ». После такого уверенного сезона он может быть полезен в АПЛ. Если его сравнивать, например, с Антони из «Манчестер Юнайтед», то Малком точно не хуже!» — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 26-летнего бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком провел 25 матчей в РПЛ, забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/korneev-malkom-mozhet-byt-polezen-v-apl-on-ne-khuzhe-antoni-iz-manchester-yunaited-247974/
Игорь Корнеев
Малком Филипе (Малком)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
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Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
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Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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