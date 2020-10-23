Как стало известно «СЭ», встреча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» с высокой долей вероятности состоится на «Открытие Арене», как было запланировано изначально.

Москвичи намеревались поменяться с соперником кругами после решения Роспотребнадзора о недопуске зрителей на стадион в Тушине до особого распоряжения, но после консультаций со столичными властями клуб, вероятно, поменяет мнение.

Таким образом, в 1-м круге «Спартак» 31 октября примет «Ростов» на своем поле. (Вячеслав Короткин)

«Спартак» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 5-я строчка и 20 баллов.