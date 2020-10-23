Матч «Спартак» — «Ростов», скорее всего, пройдет в Москве
Как стало известно «СЭ», встреча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» с высокой долей вероятности состоится на «Открытие Арене», как было запланировано изначально.
Москвичи намеревались поменяться с соперником кругами после решения Роспотребнадзора о недопуске зрителей на стадион в Тушине до особого распоряжения, но после консультаций со столичными властями клуб, вероятно, поменяет мнение.
Таким образом, в 1-м круге «Спартак» 31 октября примет «Ростов» на своем поле. (Вячеслав Короткин)
«Спартак» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 5-я строчка и 20 баллов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.