Матч «Динамо» — «Тамбов» пройдет без использования офсайдных линий ВАР из-за погодных условий
Матч 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Тамбовом» пройдет без использования офсайдных линий ВАР, сообщает пресс-служба РФС в Twitter.
Такое решение принято в связи с погодными условиями. Основной функционал ВАР будет работать в штатном режиме.
Матч 21-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Тамбов» пройдет без использования VAR офсайдных линий из-за сложных погодных условий. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.— РФС (@rfsruofficial) March 7, 2021
Матч «Динамо» — «Тамбов» состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 16:30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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