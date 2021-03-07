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Матч «Динамо» — «Тамбов» пройдет без использования офсайдных линий ВАР из-за погодных условий

16:00
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Матч 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Тамбовом» пройдет без использования офсайдных линий ВАР, сообщает пресс-служба РФС в Twitter.

Такое решение принято в связи с погодными условиями. Основной функционал ВАР будет работать в штатном режиме.

Матч «Динамо» — «Тамбов» состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 16:30 (мск).

Динамо — Тамбов

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