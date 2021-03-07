Синицын оценил Сафонова: «Ментально вообще непробивной!»

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, который восемь с половиной лет выступал за «быков», рассказал о конкуренции с Матвеем Сафоновым.

— Поразились, что в Загребе место в воротах «Краснодара» занял 19-летний Станислав Агкацев?

— Еще бы! Думал, Городову дадут доиграть турнир. Но... Возможно, он сам сказал, что не готов. Выпустили молодого, и тот не подвел. Если бы Адамов на «флажке» не перешел в «Сочи», скорее всего, в Загребе поставили бы его, а не Стаса. Дэн постарше, да и поопытнее.

— Мусаев утверждает, что Адамов не хотел оставаться в «Краснодаре». Это чувствовалось?

— В прошлом году с Адамовым редко виделись — он же постоянно играл в ФНЛ за «Краснодар-2». А летом был в шаге от перехода в «Зенит». Почему трансфер сорвался, так никто и не объяснил. Клубы обо всем договорились, Дэн прилетел в Петербург. И вдруг в последний момент «Зенит» сделку отменил. Раз Адамов хотел уйти тогда, наверное, это желание сохранилось. Сегодня любой вратарь понимает, что шансы стать первым номером «Краснодара» минимальные. Есть Сафонов — и все остальные. Конкурировать с ним — то же самое, что попасть в ЦСКА под Акинфеева.

— Четыре года назад Даниэль Тудор, работавший с вратарями «Краснодара», ставил Адамова по таланту выше, чем Сафонова. Вы считали так же?

— Первым к тренировкам с основой начали привлекать Дэна. Мотя появился позже. Сразу бросилось в глаза, что он невероятно уравновешенный. Ментально вообще непробивной! Это сильно помогло при переходе из юношеского футбола во взрослый.

— Может, Адамов — лентяй?

— Ну что вы! И Денис, и Мотя — ребята трудолюбивые, никогда не филонили. Просто Сафонов более устойчив психологически. Если что-то не получается, не зацикливается на ошибках, а продолжает работать как ни в чем не бывало. Попал он в основу благодаря стечению обстоятельств — сломались Крицюк и я. Но с первого матча выглядел настолько уверенно, что потом, когда мы со Стасом восстановились, тренерскому штабу уже не было смысла менять вратаря.

— Звездняк у Сафонова проскакивает?

— Пару раз случалось легкое недопонимание. Не скажу, что Мотя проявлял неуважение. Но проскальзывали фразы, на которые я реагировал острее, чем он думал. Впрочем, это больше ко мне вопрос, правильно?

— Вам виднее.

— Назвать Мотю неуправляемым или безбашенным я точно не могу. Нет-нет, вполне адекватный молодой человек. Компанейский, позитивный, эрудированный. Обожает шахматы. Постоянно играет — в телефоне либо в айпаде.

— С вами играл?

— Нет, я от шахмат далек. А вот у Сергея Николаевича (Галицкого — Прим. «СЭ») Мотя одну партию выиграл. Еще в академии.

(Александр Кружков)

Полностью интервью голкипера Андрея Синицына можно прочитать здесь