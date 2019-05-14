Мать свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева хочет продолжить лечение дочери в России

Мать свидетельницы по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Екатерины Бобковой Алла призналась, что изменений в самочувствии ее дочери пока нет, сообщает "Московский комсомолец".

Бобкова выпала из окна в одном из городов Чехии 10 мая, в результате она получила множественные повреждения и медикам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы.

– Мы созваниваемся с медиком ежедневно, пока изменений в самочувствии нет. Дочь в тяжелом состоянии, перевоз в Москву не рекомендуется. Как только состояние улучшится, мы обратимся за помощью, хотим, чтобы она продолжала лечение в России. Собираемся навестить ее, но конкретно о дате сказать затрудняемся, – цитирует Аллу "Московский комсомолец".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​ с 10 октября 2018 года находятся в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая первый был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а второй – к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован до 18 мая.

Подруга выпавшей из окна свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева рассказала подробности происшествия