Подруга выпавшей из окна свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева рассказала подробности происшествия

Татьяна Атемасова, подруга Екатерины Бобковой, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, рассказала подробности происшествия.

Бобкова выпала из окна в одном из городов Чехии 10 мая, в результате она получила множественные повреждения и медикам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы.

– Я пошла спать. Легла и начала играть в телефон. Сначала я слышала голоса, а потом она пошла курить. Прошло 10 минут, и вот мальчики (хоккеисты из Словении Ян и Алекс) бегут и кричат, что произошло страшное, – приводит слова Атемасовой "360". – Я не смогла (пойти посмотреть), просто испугалась и боялась увидеть эту картину. До сих пор не могу понять, как это произошло.

Также Атемасова прокомментировала фотографию Бобковой в Инстаграме, где она лежит на полу с размазанной по лицу помадой.

​– Я с подругой-психологом разговаривала, и она сказала, что она просто хочет привлечь к себе внимание и вот таким образом. Сначала в Инстаграме и потом вот так. Но я не знаю, что с ней произошло, – сказала девушка.

Свидетель из компании Кокорина и Мамаева выпала из окна