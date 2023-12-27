Масалитин: «Файзуллаев — лучший футболист ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру полузащитника Аббосбека Файзуллаева, который был признан лучшим футболистом Узбекистана в 2023 году.

«Файзуллаев заслуживает звание лучшего игрока Узбекистана. Честно, не следил, как он играл за сборную. Если в Узбекистане так посчитали, значит, Аббосбек заслужил эту награду. Сегодня Файзуллаев — лучший футболист ЦСКА. Он очень полезен в атаке армейцев. Что будет дальше с Аббосбеком — неизвестно. Если он парень с головой, то будет и дальше прогрессировать», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.