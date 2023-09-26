Николич — о работе с немецкими руководителями: «Мне хотелось быть тренером, а не продавцом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на трансферную политику немецкого руководства железнодорожников.

«Я говорил, что мы будем продолжать бороться за высокие места и прогрессировать, — сказал «СЭ» Николич. — Едва ударили по рукам, появился новый проект. Не продлили контракт с Чорлукой, ушел Крыховяк. Привели других игроков. Они интересные. Я был за, чтобы приходили новые. Но должны были остаться и старые! Нужен симбиоз молодости и опыта — только так можно добиться результата. А если цель — продавать футболистов, это не для меня. Есть миллион специалистов, которые готовы на это. Но не я. Так руководству и говорил. Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом».

Николич также рассказал о покупке новичков в последние дни трансферного окна.

«Где Бека-Бека сейчас? Где Анджорин? Вот про Керка я знаю, он в «Антверпене». Со мной советовались по поводу их покупки, но 25 августа. Перед закрытием трансферного окна. Когда был выбор — или они, или никого», — добавил Николич.

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.