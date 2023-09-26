В «Динамо» рассказали об общении с агентом Фомина по продлению контракта

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал «СЭ» о процессе переговоров по продлению контракта полузащитника бело-голубых Даниила Фомина.

— А с Фоминым?

— Мы общаемся с его агентом. Сейчас нельзя сказать, что эта работа в какой-то активной фазе. Но нужно понимать, что у Даниила еще более двух лет контракта. Поэтому в этом вопросе нет какой-то спешки.

Фомин выступает за бело-голубых с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с московской командой рассчитан до конца сезона-2024/25.