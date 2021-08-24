Павел Мамаев признался, что не пьет алкоголь несколько лет

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как ситуация с судебными разбирательствами с бывшей женой Аланой Мамаевой влияет на его игру.

«Иногда у меня ощущение, что я столкнулся с дьяволом, который будет на меня все больше лить клеветы и грязи. Я хочу просто отвернуться и не видеть этого всего. У меня разные были ситуации в жизни, плохие и хорошие. Но у меня не было проблем с тем, чтобы отдаваться работе. Футбол — это моя жизнь. У меня нет нарушений режима. Я не пью алкоголь уже несколько лет. Я доволен своей игрой. Меня эта ситуация не шатает, не выбивает из колеи», — рассказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч ТВ».

В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало это интервью с Мамаевым.