Малком верит в попадание в сборную Бразилии из клуба РПЛ. И вот почему

Нападающий «Зенита» Малком отметил, что попасть в сборную Бразилию можно и выступая в России, поскольку главный тренер национальной команды Тите следит за всеми лигами.

— Сначала я думаю о том, чтобы снова играть и помогать моему клубу, — приводит официальный сайт «Зенита» высказывания форварда в интервью бразильскому изданию Yahoo Esportes. — После — подумаю о вызове на Олимпиаду. Сейчас внимание полностью сосредоточено на «Зените», а потом уже на всем остальном. Я не буду говорить, лучше покажу это на поле. Кто знает, как все сложится к Олимпиаде.

— Тите следит за каждой лигой, где бы она ни проходила. Он следит за каждой лигой и знает потенциал каждого игрока. Так что я оставляю это на его усмотрение. Халк, когда он был здесь, всегда играл в сборной. Поэтому я не вижу никаких проблем. «Зенит» — отличный и большой клуб, он играет в Лиге чемпионов, а РПЛ — это хороший чемпионат. Просто делаешь хорошую работу и все происходит.

Малком получил повреждение в матче 5-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0). 10 октября форвард перенес операцию. В текущем сезоне нападающий провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» в августе прошлого года за 40 миллионов евро.