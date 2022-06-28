Малафеев считает, что «Зениту» не нужно подписывать иностранного вратаря

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что команде из Санкт-Петербурга не стоит подписывать иностранного голкипера.

«По-прежнему буду настаивать на том, что стоит, как никогда, уделить внимание тем ребятам, которые есть в клубе. В «Зените» в целом неплохая вратарская школа, и нам есть из чего выбирать.

В мое время я соревновался с Камилом Чонтофальски, который, на минуту, был основным голкипером сборной Словакии. Если даже и усиливаться иностранным вратарем, то он должен быть как минимум из тех, кто входит в постоянный список приглашенных в свою сборную. Иначе в этом точно нет никакого смысла. У «Зенита» уже есть молодые российские вратари, которые могут вырасти в больших и качественных футболистов. Сейчас как никогда лучшее время, чтобы довериться им», — приводит «Спорт день за днем» слова Малафеева.

Ранее сообщалось, что российский клуб может арендовать у «Коринтианса» вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. Бразильцы могут перейти в «Зенит» в качестве части сделки по переходу форварда сине-бело-голубых Юри Алберто в «Коринтианс».