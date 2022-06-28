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Малафеев считает, что «Зениту» не нужно подписывать иностранного вратаря

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что команде из Санкт-Петербурга не стоит подписывать иностранного голкипера.

«По-прежнему буду настаивать на том, что стоит, как никогда, уделить внимание тем ребятам, которые есть в клубе. В «Зените» в целом неплохая вратарская школа, и нам есть из чего выбирать.
В мое время я соревновался с Камилом Чонтофальски, который, на минуту, был основным голкипером сборной Словакии. Если даже и усиливаться иностранным вратарем, то он должен быть как минимум из тех, кто входит в постоянный список приглашенных в свою сборную. Иначе в этом точно нет никакого смысла. У «Зенита» уже есть молодые российские вратари, которые могут вырасти в больших и качественных футболистов. Сейчас как никогда лучшее время, чтобы довериться им», — приводит «Спорт день за днем» слова Малафеева.

Ранее сообщалось, что российский клуб может арендовать у «Коринтианса» вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. Бразильцы могут перейти в «Зенит» в качестве части сделки по переходу форварда сине-бело-голубых Юри Алберто в «Коринтианс».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/vyacheslav-malafeev-inostrannyy-vratar-dlya-zenita-tolko-tot-kogo-priglashayut-v-sbornuyu

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Вячеслав Малафеев
Футбол
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
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 - : -
16.07 15:00
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 - : -
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