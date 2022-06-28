Малафеев считает, что «Зениту» не нужно подписывать иностранного вратаря
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что команде из Санкт-Петербурга не стоит подписывать иностранного голкипера.
«По-прежнему буду настаивать на том, что стоит, как никогда, уделить внимание тем ребятам, которые есть в клубе. В «Зените» в целом неплохая вратарская школа, и нам есть из чего выбирать.
В мое время я соревновался с Камилом Чонтофальски, который, на минуту, был основным голкипером сборной Словакии. Если даже и усиливаться иностранным вратарем, то он должен быть как минимум из тех, кто входит в постоянный список приглашенных в свою сборную. Иначе в этом точно нет никакого смысла. У «Зенита» уже есть молодые российские вратари, которые могут вырасти в больших и качественных футболистов. Сейчас как никогда лучшее время, чтобы довериться им», — приводит «Спорт день за днем» слова Малафеева.
Ранее сообщалось, что российский клуб может арендовать у «Коринтианса» вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. Бразильцы могут перейти в «Зенит» в качестве части сделки по переходу форварда сине-бело-голубых Юри Алберто в «Коринтианс».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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