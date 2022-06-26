Источник: «Зенит» согласовал аренду игроков «Коринтианс» Ивана и Мантуана
Вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан перейдут из «Коринтианс» в «Зенит». Футболисты станут игроками петербургского клуба на правах годичной аренды, сообщает Globo Esporte.
По данным источника, Иван и Мантуан включены в сделку по переходу Юри Алберто в «Коринтианс». У «Зенита» будет возможность выкупить обоих футболистов.
Отмечается, что хавбеку бразильского клуба звонил Малком, чтобы убедить его, что в России спокойная атмосфера. Хавбек «Зенита» дал понять игроку «Коринтианс», что ни он, ни Клаудиньо не собираются уходить.
В «Зенит» Мантуан и Иван прибудут после 13 июля.
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|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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