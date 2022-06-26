Источник: «Зенит» согласовал аренду игроков «Коринтианс» Ивана и Мантуана

Вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан перейдут из «Коринтианс» в «Зенит». Футболисты станут игроками петербургского клуба на правах годичной аренды, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, Иван и Мантуан включены в сделку по переходу Юри Алберто в «Коринтианс». У «Зенита» будет возможность выкупить обоих футболистов.

Отмечается, что хавбеку бразильского клуба звонил Малком, чтобы убедить его, что в России спокойная атмосфера. Хавбек «Зенита» дал понять игроку «Коринтианс», что ни он, ни Клаудиньо не собираются уходить.

В «Зенит» Мантуан и Иван прибудут после 13 июля.