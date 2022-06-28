Ильзат Ахметов покинул расположение «Краснодара»

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов покинул расположение «Краснодара», сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин прибыл на просмотр в клуб и может подписать контракт на три года.

Ахметов является свободным агентом, он выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за армейцев.