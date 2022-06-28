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Ильзат Ахметов покинул расположение «Краснодара»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ильзат Ахметов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов покинул расположение «Краснодара», сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин прибыл на просмотр в клуб и может подписать контракт на три года.

Ахметов является свободным агентом, он выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за армейцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-28-akhmetov-pokinul-raspolozheniye-krasnodara

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ильзат Ахметов
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
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 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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 - : -
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