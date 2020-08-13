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«Максимально сконцентрированы». «Спартак» показал подготовку к «Ахмату»

19:23
&quot;Спартак&quot; готовится к матчу. Фото ФК «Спартак»
&quot;Спартак&quot; готовится к матчу. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» показал, как команда готовится к матчу второго тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба. К записи прикреплены фотографии с тренировки.

«Максимально сконцентрированы», — говорится в сообщении.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 14 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.

Спартак — Ахмат

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1293944480396185600

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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