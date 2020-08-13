«Максимально сконцентрированы». «Спартак» показал подготовку к «Ахмату»
19:23
«Спартак» показал, как команда готовится к матчу второго тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».
? Максимально сконцентрированы ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 13, 2020
Пятница, 20:00, #СпартакАхмат. pic.twitter.com/FCeivJPJnF
Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба. К записи прикреплены фотографии с тренировки.
«Максимально сконцентрированы», — говорится в сообщении.
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 14 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1293944480396185600
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