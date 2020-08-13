«Максимально сконцентрированы». «Спартак» показал подготовку к «Ахмату»

«Спартак» показал, как команда готовится к матчу второго тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба. К записи прикреплены фотографии с тренировки.

«Максимально сконцентрированы», — говорится в сообщении.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 14 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.